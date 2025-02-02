Надежда Матвеева получила дипломом магистра и показала, как прошел выпускной из университета в Переяславе.

Украинская телеведущая Надежда Матвеева наконец-то уже получила свой диплом магистра и показала, как прошел выпускной из университета.

Полтора года знаменитость получала образование в университете Григория Сковороды в Переяславе. Ведущая училась на магистра и усваивала психологию. Дипломную работу Надежда Матвеева уже защитила, и вот наконец-то наступил долгожданный выпускной из университета.

Надежда Матвеева вместе с другими сокурсниками собралась в учебном заведении. Они надели мантии и конфедератки. В специальном зале выпускникам торжественно вручали дипломы.

Выпускной Надежды Матвеевой / Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Надежда Матвеева, конечно же, потом сфотографировалась в холле университета в образе выпускницы. Радостная ведущая на снимке демонстрировала свой диплом магистра.

Выпускной Надежды Матвеевой / Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Напомним, недавно Надежда Матвеева рассказывала о новой профессии. Знаменитость объясняла, на чем теперь специализируется.

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