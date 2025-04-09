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Надежда Матвеева получила новый паспорт за границей и на фото похвасталась им
В знаменитости не обычный документ, а такой, что поможет ей пройти 260 километров пешком.
Украинская телеведущая Надежда Матвеева осуществила одно из своих желаний. Она получила паспорт за границей.
Правда, этот документ необычен. Знаменитость получила паспорт Credencial del peregrino. С этим документом ведущая пешком пройдет путь Camino de Santiago из Порта в Сантьяго де Компостела. Паспорт требуется для того, чтобы затем получить Свидетельство о прохождении Пути. В документе должны быть штампы, которые ставят во время пешего путешествия. Это будет подтверждать, что участник прошел Путь.
“Я получила новый паспорт — Credencial del peregrino, с которым я пройду путь Camino de Santiago из Порта в Сантьяго де Компостела. Я мечтала об этом приключении три года и благодарна, что решилась стать пилигримом, чувствуя вдохновение и решимость, поддержку друзей, намеки жизни”, — делится ведущая.
Надежда Матвеева признается, что мечтала об этом три года и наконец-то решилась на это приключение. Впереди ведущую ждут 260 километров пешей дороги. Ведущая будет наслаждаться видами Португалии и Испании, а также узнает их культурные традиции.
“Впереди путешествие пешком 260 км, испытание путем и размышления, красота природы, культурные традиции Португалии и Испании с Украиной в сердце. Каким будет мой Камино, как он повлияет на меня? Об этом расскажу, а пока что пожелайте мне хорошего пути: Buen Camino!” — добавила ведущая.
Напомним, недавно Надежда Матвеева получила диплом магистра. Также знаменитость показала, каким был ее выпускной из университета в Переяславе.