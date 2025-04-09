Надежда Матвеева получила новый паспорт за границей и на фото похвасталась им

Надежда Матвеева / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

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Украинская телеведущая Надежда Матвеева осуществила одно из своих желаний. Она получила паспорт за границей.

Правда, этот документ необычен. Знаменитость получила паспорт Credencial del peregrino. С этим документом ведущая пешком пройдет путь Camino de Santiago из Порта в Сантьяго де Компостела. Паспорт требуется для того, чтобы затем получить Свидетельство о прохождении Пути. В документе должны быть штампы, которые ставят во время пешего путешествия. Это будет подтверждать, что участник прошел Путь.

“Я получила новый паспорт — Credencial del peregrino, с которым я пройду путь Camino de Santiago из Порта в Сантьяго де Компостела. Я мечтала об этом приключении три года и благодарна, что решилась стать пилигримом, чувствуя вдохновение и решимость, поддержку друзей, намеки жизни”, — делится ведущая.

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Надежда Матвеева с новым паспортом / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Надежда Матвеева признается, что мечтала об этом три года и наконец-то решилась на это приключение. Впереди ведущую ждут 260 километров пешей дороги. Ведущая будет наслаждаться видами Португалии и Испании, а также узнает их культурные традиции.

“Впереди путешествие пешком 260 км, испытание путем и размышления, красота природы, культурные традиции Португалии и Испании с Украиной в сердце. Каким будет мой Камино, как он повлияет на меня? Об этом расскажу, а пока что пожелайте мне хорошего пути: Buen Camino!” — добавила ведущая.

Новый паспорт Надежды Матвеевой / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Напомним, недавно Надежда Матвеева получила диплом магистра. Также знаменитость показала, каким был ее выпускной из университета в Переяславе.