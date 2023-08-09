Надежда Матвеева призналась, как зарабатывает во время войны и сколько денег тратит в месяц

Заработок у ведущей появился только спустя три месяца после начала полномасштабной войны.

Украинская телеведущая Надежда Матвеева откровенно рассказала о своих расходах и доходах во время войны.

Знаменитость призналась, что первые три месяца полномасштабного российского вторжения вообще ничего не зарабатывала, тогда она жила только на сбережения, которые и спасали ее.

"Были первые три месяца, когда была такая тишина, и тогда заработок был просто ноль. Но у меня были сбережения и не было кредитов", – призналась ведущая в разговоре со Славой Деминым.

Надежда Матвеева и Слава Демин / Фото: скриншот с видео

В настоящее время доход Матвеевой приносит работа на телевидение, а также незначительные рекламные интеграции. Также ведущая осваивает новую профессию. Знаменитость хочет стать профессиональным коучем.

"Телевидение, потом какие-то рекламные сотрудничества с брендами и коучинг. Я пока начинающий коуч. Я часть обучения прошла и уже у меня есть возможность и право практики, но я продолжаю учиться на коуча в университете, буду еще осенью поступать в Переяславский университет на психологию. Я думаю, что это будет увеличивать мой профессиональный уровень, я буду расширять практику", – поделилась знаменитость.

Надежда Матвеева / Фото: скриншот с видео

Надежда Матвеева также призналась, сколько денег тратит в месяц. Как оказалось, ведущей достаточно всего тысячи долларов. Эти деньги знаменитость тратит на бытовые вещи, продукты и иногда развлечения.

"Я за тысячу долларов спокойно проживу. Это быт, продукты, на себя что-то. Одежду я сейчас практически не покупаю. Я к этому отношусь нормально, потому что сейчас такое время, в основном все выживают", — призналась знаменитость.

Напомним, ранее продюсер Михаил Ясинский рассказал, сколько популярные артисты зарабатывали до войны и как снизился их доход. По его словам, сейчас звезды в основном живут на сбережения.

Читайте также: