Надежда Матвеева рассказала о ссорах с мамой во время войны из-за младшего на 20 лет любимого

Ведущая Надежда Матвеева честно призналась, из-за чего ей больше всего стыдно.

Как рассказала знаменитость в программе "Слава+", совесть ее грызет из-за серьезных конфликтов с мамой, которые произошли во время войны. Камнем преткновения, признается 54-летняя Матвеева, был ее возлюбленный, который младше ее на 20 лет.

"За то (стыдно – прим.ред.), что произошел конфликт с мамой во время войны. Когда с началом войны мы встретились всей семьей и мама в таком тяжелом эмоциональном состоянии была, и я. Она пыталась повлиять на мою личную жизнь, что ей не нравилось. Такой вот был конфликт и очень сильный", – прокомментировала Матвеева.

Надежда Матвеева пока не показывает лицо бойфренда / Фото: stb.ua

Сейчас ведущая признается, что они с близким человеком уладили все конфликты. Но тогда это был очень трудный момент:

"Это были скандалы. Мама не хотела со мной разговаривать, она не хотела меня видеть", – поделилась Надежда.

Впрочем, по словам ведущей, она поняла, зачем ей была дана эта ситуация и ссора с мамой:

"Вот эта сложная ситуация и тот мой стыд, и чувство вины, и беспомощность все то, что я испытала… И те страшные эмоции, которые, наверное, испытала мама, привели к важному моменту в моей жизни – сепарация. Я признаю, что я как взрослая женщина очень связана с мамой. У нас были очень тесные отношения", – признала звезда.

Напомним, что в июне 2022 года Надежда Матвеева рассекретила отношения с младшим на 20 лет мужчиной. Ведущая поделилась, что иногда бывает сложно, но они с любимым работают над отношениями. Матвеева также благодарна судьбе, что у нее есть человек, который ее поддерживает и которому она может доверять.

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