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Надежда Матвеева резко ответила хейтерам после ее появления на митинге под КГГА

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
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Надежда Матвеева резко ответила хейтерам после ее появления на митинге под КГГА

Надежда Матвеева / Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Подписчики начали раздавать советы ведущей.

Украинская ведущая и волонтер Надежда Матвеева возле КГГА высказала свое мнение по поводу изменений в бюджете Киева на 2024 год и столкнулась с проявлением хейта в соцсетях.

Вчера, 14 декабря, знаменитость пришла к стенам КГГА по случаю принятия городскими властями бюджета на 2024 год. Надежда вместе с остальными сознательными украинцами вышли на митинг с предложениями для создания "умного бюджета для города". Ведущая сначала решительно направилась в сессионный зал, чтобы выступить перед мэром и депутатами. Впрочем, ее не пропустили. Это не остановило Матвееву, поэтому она взялась за микрофон и вышла выступить перед сообществом. Среди ее требований – "вместо застройки ландшафтной зоны на Оболони и дороги через парк Осокорки – деньги на инклюзивность". Свою речь Надежда записала и запостила в Instagram.

Множество поклонников поддержало мнение Надежды. Однако нашлись и те, кто стал осуждать ведущую. В комментариях под ее публикациями развернулась дискуссия, мол, почему она раньше не выходила на митинги возле других учреждений. Более того, некоторые начали публично унижать знаменитость. Матвеева решила записать видео, в котором ответила всем хейтерам сразу.

Надежда Матвеева вышла на митинг и наткнулась на хейт

Надежда Матвеева вышла на митинг и наткнулась на хейт

"Это для тех, кто под моими видео подмечает, что я не то сделала, не туда пошла, о том забыла, не сказала, не тех поддержала… Предлагаю вам отцепиться. Я вас не держу. Я вас отпускаю. У меня есть свои чувства, опыт, желание, понимание. Исходя из этого я что-то делаю. И если у вас есть свои эмоции и опыт, представьте себе, вы можете с этим что-то сделать, а не только п*здякать в комментариях под моими видео", - подчеркнула телеведущая.

Напомним, ранее Надежда Матвеева показала нежное фото с любимым, младшим на 20 лет. Поклонники упрекнули знаменитость за его возраст. Впрочем, ведущая не стала в очередной раз терпеть таких комментариев и мастерски ответила.

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Дата публикации
Просмотры
614
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