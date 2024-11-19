Надежда Матвеева в оригинальной вышиванке и ожерелье превратилась в куклу-мотанку

Украинская ведущая Надежда Матвеева проэкспериментировала над своим образом по особому случаю.

Так, на 1000-й день после начала полномасштабного вторжения России в Украину знаменитость сделала публикацию в своем фотоблоге. Матвеева неожиданно показалась в образе куклы-мотанки, которая стала символом войны. Для образа ведущая использовала традиционный украинский наряд, состоявший из длинной юбки, вышиванки, жилетки и платка.

Еще более выразительным изысканный наряд звезды сделали ленты, размещавшиеся крест на крест на ее лице. Во время фотосессии Надежда также использовала клубок нитей и попозировала с ним в руках.

Надежда Матвеева / Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

В подписи к фото знаменитость отметила, что каждый из украинцев является оберегом. И пожелала своим согражданам сил, чтобы строить свободное будущее.

"1000 дней с 24.02.22. Пускай держит и сил прибавляет любовь к жизни, надежда и божья поддержка, вера в свободную Украину. Каждый из нас оберег", — отметила Матвеева.

Напомним, на 1000-й день войны высказались также и остальные звезды украинского шоубиза. Так, Пономарев написал щемящее стихотворение, а Екатерина Осадчая призналась, почему не вывозит двух маленьких детей из Украины за границу.

Читайте также:

​​