Надежда Матвеева высказалась о смене профессии и на чем теперь специализируется: "Имею свою нишу"

Ведущая недавно получила новую профессию.
Украинская ведущая Надежда Матвеева рассказала о новых карьерных горизонтах.
Раньше знаменитость уже делилась, что получила диплом магистра. И с недавних пор она стала сертифицированным коучем. Надежда раскрыла, что она работает с человеческой проявленностью и борьбой с внутренними препятствиями. По словам звезды, благодаря обучению и работе на ТВ она выстраивает клиентам стратегию изменения их мышления.
"В коучинге я имею свою нишу. Мое направление – это проявление. То есть, если человек хочет больше показывать себя миру, проявляться, но чувствует целый спектр внутренних проблем, которые не дают ему это сделать, то здесь я могу использовать свой медийный опыт и коучинг как систему изменения стратегии и мышления, чтобы получить результат. Практика – это обязательно, потому что сертифицированный коуч должен практиковать", - рассказала звезда в интервью kp.ua.
Что касается психологической практики, то Матвеева говорит, что непременно этим займется в будущем. Потому что пока не готова и еще должна определиться с направлением работы.
"Да, обязательно. Как психолог я пока к этому не готова. Практический психолог – это специалист, знающий теорию и имеющий небольшую практику, но надо определиться, по какому направлению идти", — добавила ведущая.
Напомним, недавно актер Дмитрий Ступка, который живет в США, также рассказывал о своей работе. К тому же знаменитость ответил, из-за кого он не собирается возвращаться в Украину.
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