Надежда Мейхер без макияжа показала лицо без фотошопа

Артистка удивила естественной красотой

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер, которая недавно показывала свои балетные умение, снова удивила поклонников.

На этот раз 39-летняя артистка опубликовала в сторис в Instagram селфи, на котором она позирует без единой капли декоративной косметики, демонстрируя природную красоту. Также звезда не обрабатывала снимок в фотошопе.

Надежда Мейхер без макияжа / instagram.com/nadyameiher

Исполнительница показалась на снимке с собранными мокрыми волосами в купальнике, который подчеркивает пышный бюст исполнительницы, и черной вязаной кофточке. На голове певицы красуется соломенная шляпа.

Фото сделано в Италии, где отдыхает певица.

Напомним, что Надежда Мейхер не первый раз публикует фото с отдыха. Недавно артистка публиковала в сторис в Instagram снимок в черном купальнике с золотистыми вставками, в котором у артистки пикантно выпирали грудь.

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