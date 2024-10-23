Надежда Мейхер, которая молчит о войне, взяла фамилию мужа-россиянина

Также артистка рассказала, какое к ней пришло осознание и чем она теперь занимается.

Экс-"ВИА Гра", певица и актриса Надежда Мейхер, которая молчит о войне, вышла на связь.

Исполнительница показала, что публично взяла фамилию мужа, российского бизнесмена Михаила Уржумцева. Если раньше певица подписывалась Мейхер, то теперь только Уржумцева. Случилось это после того, как у артистки отобрали страницу у Instagram и ей пришлось создать новую.

Страница Надежды Мейхер в Instagram / Фото: instagram.com/miraculum_voce

Кроме того, Надежда в странном посте написала, что к ней "пришло осознание", после которого она сменила род деятельности. В частности, певица говорит, что много лет назад начала писать стихи и прозу. Впоследствии исполнительница поняла, что это не плод ее фантазии, а они "появляются из определенного пространства, ведь строки якобы пророческие и кармические". Уржумцева заявила, что она передает "божественные послания".

"В 2006-м я начала писать стихи, прозу… За несколько лет было много написано. Тогда для меня это стало не только отдушиной, но и осознанием того, что стихи я не придумывала, они проявились из пространства, к которому я автоматически подключалась. И через призму жизненного и мистического опыта рождались пророческие, кармические, жизненно-иронические строки… Тогда я и не подозревала, что это было обучение высшими силами того, что проявляется через меня сейчас — божественные послания, создаваемые как для всех, так и по запросу индивидуально ", – написала артистка.

Пост Надежды Мейхер / Фото: instagram.com/miraculum_voce

В целом, Надежда Мейхер молчит о полномасштабной войне в Украине. Предполагают, что знаменитость сейчас находится за границей. Свой блог артистка ведет на английском, украинском и русском языках. В последний раз, когда певица выходила на связь, она рассказывала, где находится и чем занимается. К слову, тогда артистка не делала странных постов о "божественных посланиях".

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