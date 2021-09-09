Надежда Мейхер в боди попозировала в поле и напугала фанов: "Фото с места преступления"

Артистка озадачила новой публикацией.

Известная украинская певица и актриса Надежда Мейхер озадачила пользователей новыми фото.

Так, экс-солистка группы "ВИА Гра" устроила съемку посреди поля. Звезда томно позировала на траве в бежевом боди и на каблуках.

Надежда Мейхер / instagram.com/nadyameiher

Исполнительница похвасталась стройными ножками и показала свое тату на аппетитном бедре.

Впрочем, некоторые пользователи сначала испугались. Пользователям это показалось похожим на снимки с места преступления.

Похоже на фото с места преступления

Как я испугался, смотрю на профиль и на фото и подумал, что обнаружили тело... Господи Слава Богу! А так красиво

Я тоже так подумала, пока профиль не увидела. Странная поза, конечно, но к модели вопросов нет. Как всегда огонь!

Также немало фанов написали ряд комплиментов: "Роскошная", "Вы — бомбическая леди", "Супер и сексуальная".

Напомним, ранее Надежда Мейхер удивила оперным голосом: ее пение понравилось не всем. Звезда исполнила арию из оперы Samson et Dalila.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку