Надежда Мейхер в боди попозировала в поле и напугала фанов: "Фото с места преступления"

Артистка озадачила новой публикацией.
Известная украинская певица и актриса Надежда Мейхер озадачила пользователей новыми фото.
Так, экс-солистка группы "ВИА Гра" устроила съемку посреди поля. Звезда томно позировала на траве в бежевом боди и на каблуках.
Исполнительница похвасталась стройными ножками и показала свое тату на аппетитном бедре.
Впрочем, некоторые пользователи сначала испугались. Пользователям это показалось похожим на снимки с места преступления.
- Похоже на фото с места преступления
- Как я испугался, смотрю на профиль и на фото и подумал, что обнаружили тело... Господи Слава Богу! А так красиво
- Я тоже так подумала, пока профиль не увидела. Странная поза, конечно, но к модели вопросов нет. Как всегда огонь!
Также немало фанов написали ряд комплиментов: "Роскошная", "Вы — бомбическая леди", "Супер и сексуальная".
Напомним, ранее Надежда Мейхер удивила оперным голосом: ее пение понравилось не всем. Звезда исполнила арию из оперы Samson et Dalila.