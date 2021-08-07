Надежда Мейхер в купальнике похвасталась аппетитными ягодицами и грудью

Артистка похвасталась пышными формами.

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер, которая недавно показалась без макияжа на отдыхе в Италии, снова ошарашила поклонников.

На этот раз 39-летняя исполнительница опубликовала в сторис в Instagram снимок в черном купальнике с золотистыми вставками, в котором у артистки пикантно выпирает грудь.

Надежда Мейхер в купальнике / instagram.com/nadyameiher

На снимке звезда красуется перед зеркалом в доме. На фото певица продемонстрировала свои пышные формы. Видно упругие ягодицы артистки, аппетитную ножку с татуировкой и подтянутый животик.

Большую грудь исполнительницы едва сдерживает бюстгальтер.

Напомним, Надежда Мейхер довольно часто делится с поклонниками новыми снимками. Недавно артистка опубликовала в своем Instagram черно-белый снимок, на котором предстала в боди, колготках в сеточку и на пуантах.

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