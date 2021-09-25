Надежда Мейхер в обтягивающем топе с глубоким декольте показала пышную грудь

Надежда Мейхер в обтягивающем топе с глубоким декольте показала пышную грудь

Звезда поделилась пикантными фото.

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер не стесняется демонстрировать свои роскошные формы.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала новую серию фотографий. На снимках звезда позировала в коричневом кожаном топе с глубоким декольте, которое удачно подчеркнуло формы артистки. Видно, что у Надежда пышный бюст.

Надежда Мейхер в обтягивающем топе / instagram.com/nadyameiher

Кстати, свой образ артистка дополнила обувью на каблуке и длинной юбкой с большим вырезом, поэтому можно заметить стройную ножку исполнительницы. Также Надежда надела жакет в клетку, который добавил артистке определенной пикантности.

Свое черные волосы знаменитость распустила.

Надежда Мейхер устроила фотосет / instagram.com/nadyameiher

"Я — любовь Я — свободная Я — жизнь, я — вдохновение! Бери столько, сколько захочешь и сможешь", — поэтически подписала фотографии артистка.

Напомним, Надежда Мейхер часто делится с поклонниками подобными фото. Недавно звезда в откровенном боди показала пышный бюст и плоский животик.

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