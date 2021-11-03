Надежда Мейхер в откровенном боди похвасталась аппетитной грудью и стройными ножками.

Звезда очаровала формами.
В украинской певицы и актрисы Надежды Мейхер роскошные формы, и она удачно их подчеркивает.
На своей странице в Instagram 39-летняя артистка разместила новый снимок. На фото Надежда позирует в черном откровенном боди, который прекрасно подчеркивает ее стройную фигуру.
К слову, звезда засветила пышную грудь и стройные ножки. Также певица надела кардиган, который она соблазнительно приспустила. Свои черные волосы Мейхер распустила, что придало ее образу еще большей обольстительности.
"Жизнь – это лишь опыт для того, чтобы быть счастливой или несчастной", — поэтически подписала фотографию знаменитость.
Кстати, преданные фанаты звезды не смогли удержаться. Они засыпали ее комплиментами.
- Ох, сердца могут не выдержать
- Никогда не перестану любоваться вами
- Ой, ну и пантера!
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