Надежда Мейхер в откровенном боди похвасталась аппетитной грудью и стройными ножками.

Надежда Мейхер в откровенном боди похвасталась аппетитной грудью и стройными ножками.

Звезда очаровала формами.

В украинской певицы и актрисы Надежды Мейхер роскошные формы, и она удачно их подчеркивает.

На своей странице в Instagram 39-летняя артистка разместила новый снимок. На фото Надежда позирует в черном откровенном боди, который прекрасно подчеркивает ее стройную фигуру.

К слову, звезда засветила пышную грудь и стройные ножки. Также певица надела кардиган, который она соблазнительно приспустила. Свои черные волосы Мейхер распустила, что придало ее образу еще большей обольстительности.

Надежда Мейхер / instagram.com/nadyameiher

"Жизнь – это лишь опыт для того, чтобы быть счастливой или несчастной", — поэтически подписала фотографию знаменитость.

Кстати, преданные фанаты звезды не смогли удержаться. Они засыпали ее комплиментами.

Ох, сердца могут не выдержать

Никогда не перестану любоваться вами

Ой, ну и пантера!

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