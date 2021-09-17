Надежда Мейхер в откровенном боди показала пышную грудь и плоский животик

Звезда похвасталась стройной фигурой.

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер действительно имеет роскошные формы и не скрывает этого.

Так, в фотоблоге 39-летняя экс-солистка "ВИА Гры" разместила снимок, на котором она позирует перед камерой в бежевом боди и на каблуках. Наряд сильно подчеркнул пышные формы исполнительницы.

Кроме этого, исполнительница надела голубую рубашку, которую позже приспустила. Однако, она нисколько не скрыла роскошную фигуру артистки.

Надежда Мейхер в бежевом боди / instagram.com/nadyameiher

Видно, что у знаменитости пышная грудь и плоский животик. Также у звезды длинные и стройные ножки.

Скорее всего, Надежда устроила себе фотосессию в поле на фоне неба. Поэтому, вероятно, вскоре она снова порадует своих поклонников новым контентом.

Напомним, недавно Мадонна захватила новым горячим образом. 63-летняя исполнительница в откровенном боди и фате похвасталась большим бюстом.

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