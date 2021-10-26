Надежда Мейхер в полупрозрачном костюме покрутила бедрами на видео и засветила пышную грудь

Надежда Мейхер в полупрозрачном костюме покрутила бедрами на видео и засветила пышную грудь

Звезда откровенно станцевала на камеру.

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер показала поклонникам откровенный танец.

В своем Instagram 39-летняя бывшая участница группы "ВИА Гра" обнародовала видео, на котором соблазнительно покрутила бедрами в черном полупрозрачном костюме. Звезда касалась руками своего тела и засветила пышную грудь.

"Танцы задним числом". Никогда не поздно быть собой с собой в согласии", — написала исполнительница.

Фаны артистки были в восторге от ее танца, о чем поделились в комментариях.

Прекрасно

Танцы ваши завораживают! Приятно смотреть на вас

После таких танцев не уснуть

Пума

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