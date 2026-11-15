Надежде Матвеевой — 58: отношения с младшим на 20 лет женихом, смена профессии и секреты красоты

Надежда Матвеева / © ТСН

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Украинская телеведущая Надежда Матвеева 15 ноября отмечает день рождения. Звезде украинского телевидения исполнилось 58 лет.

Многим зрителям Матвеева знакома, прежде всего, как неизменная ведущая популярного тележурнала «Все буде добре», который выходил на СТБ в течение шести лет. Однако после завершения проекта 2018 ее жизнь не ограничилась телевизионной карьерой.

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Надежда получила магистерское образование по психологии, стала коучем, развивает собственное сообщество и увлекается длительными пешими путешествиями. А еще ведущая не скрывает счастья в личной жизни, хотя и оберегает возлюбленного от излишнего внимания.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше о детстве Надежды Матвеевой, ее телевизионной карьере, новой профессии, личной жизни и секретах красоты и энергии.

Надежда Матвеева / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Детство Надежды Матвеевой: 14 лет домашнего насилия и сложные отношения с отцом

Детство будущей телеведущей прошло в Керчи. Несмотря на теплые воспоминания о море и солнце, семейная жизнь Надежды была далеко не беззаботной. Ее отец, работавший строителем, имел алкогольную зависимость и регулярно устраивал дома скандалы. Муж поднимал руку на жену, а маленькая Надежда становилась свидетелем домашнего насилия. Ведущая созналась, что пережила 14 лет страха.

Матвеева рассказывала, что отец злоупотреблял алкоголем, тратил заработанные деньги на спиртное, поэтому матери приходилось самостоятельно обеспечивать семью. Женщина работала няней, а впоследствии на котельной, однако ее зарплаты не хватало на все нужды. Ссоры дома могли возникать даже из-за еды. Надежда вместе с мамой обращалась за помощью в полицию, однако это не прекратило насилия.

Надежда Матвеева с матерью — архивное фото / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

В то же время отношение ведущей к отцу было неоднозначным. Она отмечала, что, несмотря на жестокость по отношению к матери, в трезвом состоянии мужчина проявлял к ней любовь. После развода родителей Надежда пыталась поддерживать с ним контакт, однако алкогольная зависимость продолжала разрушать его жизнь.

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В итоге мужчина умер. Матвеева признавалась, что этот опыт оставил глубокий след в ее жизни, а пережить его последствия помогла психотерапия.

Надежда Матвеева / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Надежда Матвеева / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

«Все будет хорошо»: как Надежда Матвеева стала одной из известнейших ведущих страны

Широкую известность Надежде принесла работа на телеканале СТБ. В 2012 году она стала ведущей тележурнала «Все буде добре», который быстро снискал зрителей. В программе поднимались бытовые, семейные, кулинарные, психологические и другие темы, а эксперты делились практическими советами.

Матвеева была лицом проекта на протяжении более шести лет. За это время вышло более тысячи выпусков. Осенью 2018 года СТБ объявил о прекращении производства тележурнала.

Надежда Матвеева / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Надежда Матвеева с актерами / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Стремясь к новым профессиональным высотам, телеведущая параллельно расширяла свое присутствие на телевидении. Она вела кулинарное шоу «Все буде смачно!», являлась судьей проекта «Битва экстрасенсов», а также работала в утренних эфирах. Благодаря разноплановым форматам Надежда закрепила за собой статус одной из самых узнаваемых ведущих и приобщалась к разным проектам и вела собственные. К тому же, даже пробовала свои силы на «Танцах со звездами» в 2019 году.

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Надежда Матвеева и Павел Костицын / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Надежда Матвеева и Валерий Шохин / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Личная жизнь Надежды Матвеевой: младший на 20 лет жених и сын

Личная жизнь телеведущей тоже неоднократно становилась поводом для обсуждений. За плечами у звезды два официальных брака. За первого мужа она вышла замуж в студенческие годы, но после рождения сына и семи лет супружеской жизни они развелись. Второй брак с коллегой по работе у Надежды продлился 11 лет.

Надежда Матвеева с экс-мужем и сыном / © liza.ua

В 2022 Надежда впервые откровенно рассказала о новых отношениях. Тогда она признавалась, что уже больше года влюблена в мужчину, который младше ее на 20 лет. Пара познакомилась на вечеринке, причем избранник поначалу даже не знал, что общается с известной телеведущей.

По словам Матвеевой, он работает в сфере, близкой к медицине, и не имеет отношения к шоу-бизнесу. К тому же ведущая в 2022 делилась, что младше ее на 20 лет возлюбленный сделал ей предложения. Это произошло внезапно во время видеозвонка: мужчина признался, что хочет жениться на ведущей, а она ответила согласием. Правда, тогда избранник не имел обручального кольца и сам заметил, что без него предложение якобы не считается полноценным.

Надежда Матвеева с женихом / © stb.ua

Впоследствии ведущая неоднократно давала понять, что не собирается превращать отношения в публичное шоу. В 2024 году она объясняла, что не хочет рассказывать подробности о возлюбленном, поскольку уважает его приватность. В то же время, ранее Матвеева признавалась, что сначала разница в возрасте была для нее стереотипом, так же ее семья настроенно это принимала, однако реальные чувства изменили ее взгляды. А критикам она отмечала, что они никак не «эксперты в любви».

От первого брака у Надежды есть сын Владислав. В начале полномасштабного вторжения ведущая рассказывала, что сын выразил желание присоединиться к ВСУ и быть на передовой, и она не стала его отказывать. Однако позже, в марте 2024 года, Матвеева опровергла, что сын служит в армии и назвала информацию «неправильной». Сейчас неизвестно, где находится и чем занимается Владислав, ведь он оберегает свою приватность.

Надежда Матвеева с сыном / © Viva

Где сейчас Надежда Матвеева: новая профессия после многих лет на ТВ

После завершения многих популярных шоу и проектов Матвеева не исчезла из медийного пространства и постепенно начала развивать и другое профессиональное направление. Ведущая давно интересовалась психологией, а впоследствии решила превратить это увлечение в полноценное образование. В 2024 году она сообщила, что защитила магистерскую работу по психологии в Университете Григория Сковороды в Переяславе. В начале 2025 звезда уже показала диплом магистра.

Надежда Матвеева / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Ныне Надежда позиционирует себя как психолоа и коуча по международным стандартам. Она проводит индивидуальные сессии, помогает людям работать с целями, мышлением, эмоциональным интеллектом и другими запросами. Ведущая рассказывала, что к ней обращаются люди, стремящиеся к переменам, но не знающие, с чего начать, или переживают личный кризис. В то же время, от телевизионной деятельности она отказываться не планировала.

Кроме этого, Матвеева ведет блог, в котором делится мотивационными видео, размышлениями о ментальном здоровье и личном опыте. Также она приобщается к социальным и благотворительным инициативам и участвует в публичных мероприятиях. Ведущая остается жить в Киеве во время войны и регулярно освещает последствия русского террора.

Надежда Матвеева / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Надежда Матвеева / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Секреты красоты Надежды Матвеевой: интенсивная ходьба по 100 км и ритуалы для энергии на целый день

Отдельное место в жизни ведущей занимает забота о себе. Надежда неоднократно отмечала, что для нее важны не только внешность, но и внутреннее состояние, физическая активность и психологический комфорт. Одним из главных увлечений звезды стала ходьба. Она даже создала собственное сообщество, где объединяет людей вокруг активного образа жизни и саморазвития.

Увлечение длительными прогулками переросло в настоящие испытания на выносливость. В 2025 году Матвеева осуществила давнюю мечту и прошла паломнический маршрут Камино де Сантьяго. Она преодолела пешком 280 км от португальского Порта до испанского Сантьяго-де-Компостела. На это у нее ушло 11 дней. После путешествия ведущая получила статус пилигрима и соответствующее свидетельство о прохождении пути.

Надежда Матвеева / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

А своими двумя ежедневными ритуалами, помогающими оставаться энергичной, Надежда называет стакан воды утром и ходьбу. По ее словам, прогулки для нее — это своеобразная медитация, возможность упорядочить мнения и успокоиться.

Что касается косметологии, то Матвеева не скрывает, что прибегает к определенным процедурам. В свое время она признавалась, что делала инъекции ботокса, коррекцию губ и носогубных складок. В то же время, пластических операций ведущая не делала. Она делится, что сейчас наведывается к косметологам и имеет определенные бьюти-ритуалы, в том числе массажи.

Надежда Матвеева / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Не менее важно Надежда относится и к возрастным стереотипам. Она неоднократно отвечала на упреки своего возраста и отмечала, что цифры в паспорте не должны определять, что человеку можно делать, а от чего стоит отказаться.

«В моем возрасте уже поздно танцевать на улице или концерте, идти одной в поход, носить яркие платья, получать еще одно образование, громко смеяться и т.д. — это ограничивающие убеждения по возрасту», — делилась ведущая в своем фотоблоге.

По словам Матвеевой, подобные установки формируются через воспитание, социальное влияние и опыт. Они могут мешать человеку развиваться и открывать новое. Сама знаменитость выбирает не ограничивать себя возрастом, продолжать учиться, путешествовать, работать и просто наслаждаться жизнью.

Надежда Матвеева

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