Надежде Матвеевой на лице наложили швы: ведущая рассказала, как травмировалась на съемках

Ведущая шутит, что теперь она похожа на Гарри Поттера.

Украинская телеведущая Надежда Матвеева, которая на днях показалась с разбитым лбом, вышла на связь с поклонниками после инцидента.

Матвеева рассказала поклонникам, что с ней произошло. На своей странице в Instagram ведущая выложила видео, в котором поделилась, как травмировала лицо. По словам Надежды, неприятная ситуация произошла во время съемок проекта:

"Мы снимаем историю женщин, защищающих Украину. Одна из героинь – снайперша Ирина. Вместе с ней мы отправились на полигон для того, чтобы я посмотрела, как снайпер стреляет из винтовки и попыталась сама это сделать. Я пыталась быть осторожной, но из-за моей неопытности оптический прицел винтовки во время выстрела отскочил и ударил мне в лоб", — прокомментировала ведущая.

После съемок Матвеева отправилась к врачу и он наложил на лоб ведущей швы. "Для моей работы этот шрам немного лишний, но меня порадовал комментарий, что я теперь как Гарри Поттер", — поделилась Надежда.

Напомним, месяц назад во время концерта в Польше жестко травмировался певец Артем Пивоваров. Из-за неосторожного движения артист повредил ногу, ему пришлось немедленно вызвать скорую.

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