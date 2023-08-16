Надин из "Холостяка-11" снялась в одном фильме с Дженнифер Энистон и едва не потеряла работу

Участница "Холостяка-11", блогерша Надин Медведчук рассказала, как снялась в одном фильме с голливудской актрисой Дженнифер Энистон.

В настоящее время украинка проживает в США и пытается там построить актерскую карьеру. Блогерше повезло попасть на одну съемочную площадку со звездой Голливуда Дженнифер Энистон. Правда, Надин была вовлечена лишь в массовке.

"Из Дженнифер Энистон я попала в один кадр, когда была в массовке. Нас было пятеро девушек, и она. Мы (в кадре – прим. ред.) все вместе стояли и разговаривали. Конечно, с моим английским, который с плохим диалектом, они не могут меня взять актрисой", — рассказала Надин в интервью Славе Демину.

Надин Медведчук, Слава Демин

Блогерша поделилась, что ей даже удалось перекинуться парой слов с Дженнифер Энистон. По словам Надин, актриса была открытой и любезной.

"Настолько здесь люди все открытые. Неважно, сколько они сняли фильмов, сколько они зарабатывают в месяц и какой чек у них за этот фильм, они общаются со всеми. У них нет охраны, которая со всех сторон ходит. Она сказала, что она уж очень устала, но дальше стала в кадр снова улыбается", — вспомнила блогерша.

Кстати, Надин даже сумела сделать фото с Энистон. Однако это было запрещено на съемочной площадке. Поэтому охрана удалила кадр с телефона Медведчук. Также из-за фотографии Надин едва не потеряла свою роль. К счастью, все обошлось только предупреждением.

Надин Медведчук, Слава Демин

"Была ситуация…Я знаю, что есть правила. Но очень хотела сделать фотографию, что я с ней в одном кадре. Это увидела охрана, они сразу ко мне подошли, посмотрели мой телефон, удалили фотографию, удалили из удаленных фотографию. Сказали, что это предупреждение. Если я буду еще раз такое делать, то они меня будут просто исключать из проекта", — призналась блогерша.

Напомним, недавно Дженнифер Энистон попала в громкий скандал. Голливудскую актрису обвинили в антисемитизме.

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