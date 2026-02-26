Надин из "Холостяка" намекнула на обиду на Цымбалюка и сделала заявление об их общении после шоу

Надин Головчук

Победительница "Холостяка-14", модель и блогерша Надин Головчук сделала заявление об общении с актером Тарасом Цымбалюком после проекта.

К слову, пара хоть и выбрала друг друга на шоу, однако отношения между ними сразу не сложились. Они не стали после "Холостяка" дальше развивать их историю. Более того, Надин в интервью Ксении Щербач призналась, что они даже не сумели остаться в хороших отношениях после разрыва. Блогерша намекает, что актер ее обидел. Однако в подробности она не вникает, ведь "не будет говорить ничего лишнего".

"Еще до пост-шоу я думала, что мы останемся в хороших отношениях, потому что я не из тех людей, которые хотят все рубить, оставлять плохой след или послевкусие негатива. Это не про меня. Поэтому я ничего лишнего не говорила и не буду говорить", - говорит блогерша.

Тарас Цымбалюк и Надин Головчук

Кстати, после проекта они также прекратили любое общение. Хотя Тарас Цымбалюк все же пытался с ней связаться и после Нового года посылал голосовые сообщения. Однако Надин не стала их слушать и отвечать артисту.

"После Нового года я получала голосовые сообщения. Но я сняла с себя всю ответственность, я увидела, какое отношение ко мне было на пост-шоу и до. Но у меня тоже есть какой-то свой характер, свое видение. Я даже не слушала. Я прочитала, чтобы человек видел, но не слушала. Я не хочу впускать это снова в свое пространство. Мы не виделись, не общались", - подытожила блогерша.

Напомним, тем временем Тарасу Цымбалюку после "Холостяка" успели приписать загадочный роман. Поговаривают, что он якобы сошелся с бывшей, и это не о бизнесвумен Светлане Готочкиной.