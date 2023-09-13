Надин из "Холостяка" призналась, сколько зарабатывает в Голливуде и как ей помогла невеста Ребел Уилсон

Блогерша сейчас живет в США и снимается там в проектах.

Участница "Холостяка-11", блогерша Надин Медведчук рассекретила свой заработок в Голливуде и призналась, как ей помогла невеста актрисы Ребел Уилсон.

В частности, сейчас знаменитость проживает в США и пытается построить карьеру актрисы. Первые шаги Надин уже успешно сделала. В частности, она снималась в массовке, а также была дублером главной героини в комедийном фильме "Синий жук".

Как призналась блогерша, за один съемочный день она зарабатывала 350 долларов, однако платила и налоги. Главные актеры зарабатывают гораздо больше. Надин, чтобы получить серьезную роль, нужно улучшить знания по английскому языку, в частности избавиться от акцента.

Надин Медведчук / Фото: instagram.com/nadin5_

"За день я зарабатывала 350 долларов, которые облагаются налогом. То есть 30 процентов налога высчитывают из этой суммы. Главные актеры, конечно, зарабатывают больше. Деньги приходят почтой в чеках, которые потом можно вывести на свой счет", — рассказала Надин в интервью Viva!

Сначала Медведчук не планировала покорять Голливуд. Впрочем, в США она познакомилась со многими актерами и блогерами, которые вдохновили. Кстати, одной из первых людей, которые помогли Надин, стала невеста голливудской актрисы Ребел Уилсон – дизайнер Рамона Агрума. Правда, в детали блогерша не стала вдаваться.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума / Фото: instagram.com/rebelwilson

"Раньше я не планировала покорять Голливуд. Но когда приехала сюда, познакомилась со многими американскими актерами и блогерами. Они меня вдохновили попробовать. Кстати, первым человеком, который помог мне в Лос-Анджелесе, стала Рамона, невеста актрисы Ребел Уилсон", — призналась блогерша.

Напомним, Надин Медведчук также имела опыт съемки на одной из площадок с американской актрисой Дженнифер Энистон. Правда, тогда блогерша едва не потеряла работу.

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