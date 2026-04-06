Надя Дорофеева честно призналась, сколько зарабатывают артисты на концертах во Дворце спорта

Украинская певица Надя Дорофеева отреагировала на слова MONATIK о заработках артистов и честно рассказала, приносят ли концерты во Дворце спорта прибыль.

Как отмечает певица, масштабные шоу далеко не всегда означают большие деньги. Наоборот — такие выступления часто требуют огромных вложений. Речь идет о расходах на сцену, свет, звук, команду и сложную постановку. В результате даже аншлаги не спасают от финансовых потерь. Впрочем, артисты все равно идут на это сознательно.

«Monatik сказал о 500 тысячах долларов? Интересно! А насчет Дворца спорта, все артисты уходят в минус на таких концертах. Зачем тогда это все? Ответ прост — это о статусе, об амбициях, о внутреннем ощущении счастья — как для самого артиста, так и для зрителей. Я сегодня здесь прежде всего, чтобы поддержать коллегу. И еще — потому что хорошо знаю, какая команда работает над этим шоу. Мне действительно интересно увидеть результат их работы. Уверена, что это будет что-то нестандартное и очень качественное. Когда в проекте задействованы такие профессионалы, как Алан Бадоев, Руслан Махов и Freedom Ballet, сомнений в в уровне постановки просто не может быть. Это команда, которая умеет создавать масштабные и продуманные до деталей шоу», — объяснила Дорофеева в комментарии OBOZ.UA на сольном концерте Jerry Heil во Дворце спорта.

Артистка отметила, что подобные концерты — это прежде всего об имидже и творческой реализации. Для исполнителей важно показать уровень, заявить о себе и подарить зрителям эмоции. Именно поэтому финансовый результат часто отходит на второй план.

«Ой, поверьте, это просто в минусах — расходы на постановку, технику, команду и масштабное производство значительно превышают доходы. Обычно всегда так», — добавила певица.

Между тем слова Дорофеевой косвенно подтверждают и другие артисты. Во время самого концерта исполнительница Jerry Heil пошутила со сцены о расходах, намекнув, что даже реквизит стоит дорого и за него еще придется «отдавать» после выступления.

