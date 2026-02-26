ТСН в социальных сетях

Гламур
114
2 мин

Надя Дорофеева довела до мурашек исполнением хита группы ADAM в память о покойном солисте

Популярная певица Надя Дорофеева в проекте Тины Кароль «Дом звукозаписи» растрогала исполнением песни «Повільно» Михаила Клименко.

Анастасия Гребешко
Надя Дорофеева

Надя Дорофеева / © Пресс-служба Тины Кароль

Первый выпуск второго сезона авторского проекта Тины Кароль «Дом звукозаписи» стал трогательным и музыкально насыщенным: Надя Дорофеева исполнила легендарный трек ADAM в новой женской аранжировке, приобщив академический хор и симфонический оркестр, и поделилась личными воспоминаниями о Михаиле Клименко.

Традиционный формат программы состоит в том, что каждый гость выбирает песню, которая резонирует его жизненному опыту. На этот раз Надя и Тина совместно выбрали композицию «Повільно» группы ADAM, чтобы отдать уважение Михаилу Клименко, ушедшему из жизни в конце 2025 года в 38 лет.

Тина Кароль и Надя Дорофеева / © Пресс-служба Тины Кароль

Тина Кароль и Надя Дорофеева / © Пресс-служба Тины Кароль

Передо мной стояла ответственная задача: выполнить «Повільно» по-женски, но так же искренне, как Миша исполнял все свои песни. О Мише всегда все говорили с улыбкой и теплом, потому что такие искренние и светлые люди, как он — настоящая редкость. Я навсегда запомню его таким», — поделилась певица.

Аранжировки создавали вместе с Мишей Бирченко (ударные) и Евгением Пугачевым (гитара) — участниками группы Hyphen Dash и авторами концепций авангардного джазового движения FUSION JAMS. Трек получил новое звучание: от клавиш отказались, «Повільно» прозвучал в сопровождении Академического хора Украинского радио и Заслуженного симфонического оркестра Украинского радио.

Надя Дорофеева на шоу «Дом звукозаписи» / © Пресс-служба Тины Кароль

Надя Дорофеева на шоу «Дом звукозаписи» / © Пресс-служба Тины Кароль

В программе Дорофеева также рассказала о собственном пути в музыке — от первых выступлений на «Черноморских играх» до создания хитовых авторских треков и ко-продюсерства сольного проекта. Зрители смогут увидеть также особо чуткие эксклюзивные кадры выступления ADAM на дне рождении Нади, которые раньше никто не видел.

«Музыка ADAM всегда описывала „любовь по-украински“. Миша знал, как найти то слово, именно ту ноту — и ты сразу чувствовал, что эта песня о тебе. Вот в этом и была его особая гениальность: писать просто о том, что очень глубоко», — отметила Тина Кароль.

Надя Дорофеева и Александра Норова / © Пресс-служба Тины Кароль

Надя Дорофеева и Александра Норова / © Пресс-служба Тины Кароль

Особенным моментом стало интервью с Александрой Норовой, супругой Михаила и соучредительницей группы ADAM. Она призналась, что женский голос Нади Дорофеевой дал песне ощущение личного посвящения, ведь в оригинале эту партию исполняет сама Саша, а мужской вокал навсегда останется для нее голосом Миши.

Напомним, вдова солиста группы ADAM выпустила его последнюю песню. Александра довела до слез слушателей их романтическим клипом.

114
