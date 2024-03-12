Надя Дорофеева эмоционально рассказала о съемках в проекте "Україна неймовірних людей"

Украинская певица Надя Дорофеева стала приглашенной гостьей нового шоу "Україна неймовірних людей", премьера которого состоится 16 марта в 19:00 на телеканале ТЕТ.

Это безбарьерный проект с важной социальной миссией, который объединит все таланты разных возрастов на одной сцене и влюбит в несокрушимое поколение украинцев. Певица убеждена, что истории и способности конкурсантов смогут вдохновить зрителей у экранов.

Надя Дорофеева

"Мне кажется, этот проект способен хотя бы на короткое время повернуть нас лицами друг к другу. Чтобы мы увидели и поняли, насколько наши люди талантливы, насколько они мощны, насколько сильны, насколько современны. Поэтому, если вы хотите придать себе сил, чтобы бороться, чтобы жить, посмотрите "Україну неймовірних людей", – высказалась артистка.

Надя Дорофеева шоу "Україна неймовірних людей"

В первом выпуске проекта певицу и зрителей будут удивлять музыкант оркестра президентского полка Александр Селезнев, в руках которого даже фронтовое оружие превращается в инструмент, маленький декламатор Николай Варцабьюк, который взволновал Дорофееву до глубины души, юный барабанщик Кирилл Корзун, берегиня декоративной вырезки Дарья Алешкина, воздушный гимнаст Степан Мельник, который возрождает цирковое искусство в Украине, фольклорист Софья Артеменко и степист Лев Пилипюк. А также художественная гимнастка с протезом Александра Паскаль, которая потеряла ножку во время российских обстрелов Одесской области.

Надя Дорофеева на шоу "Україна неймовірних людей"

"Сейчас очень много историй, которые удивляют, историй, которые разбивают сердце, но при этом делают нас сильнее, делают нас несгибаемыми. Сегодня тоже такие истории на сцене были. Я не ожидала такого уровня от наших участников", – поделилась певица.

Надя Дорофеева

Еженедельно среди всех феноменальных участников проекта "Україна неймовірних людей" звездные гости и зрители будут выбирать победителя, который в финале сразится за денежный приз. Надя Дорофеева призналась, что для нее этот выбор был сверхсложным.

Надя Дорофеева

"Голосовала я в состоянии панической атаки. Потому что оценить людей, которые занимаются разными жанрами, во-первых, невозможно. Во-вторых, среди них есть профессионалы, которые выступают на мировом уровне. Я голосовала, руководствуясь эмоциональными впечатлениями, которые сколыхнули меня изнутри", – рассказала артистка.

Надя Дорофеева и Тимур Мирошниченко

Смотрите премьеру шоу "Україна неймовірних людей" 16 марта в 19:00 с ведущими Юлией Саниной и Тимуром Мирошниченко.

Юлия Санина, Тимур Мирошниченко и Надя Дорофеева

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