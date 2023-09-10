Надя Дорофеева и Артем Пивоваров впервые вживую исполнили хит "Думи" и просто довели до мурашек

Удивлять своими вокальными способностями на сцену "Голосу країни-13" вышла певица-бандуристка Виктория Деркач.

Вокалистка не только поет, но и играет на бандуре. Виктория прославляет аутентичный украинский инструмент и показывает, что это не что-то старое и забытое, а наоборот – современное.

Виктория Деркач / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Кобзари, а уже впоследствии бандуристы, они всегда в нелегкие времена поддерживали народ: ходили по селам, рассказывали истории, думы пели. Мне кажется, сейчас очень похожий момент. Я стараюсь поддерживать людей своей музыкой. Для меня очень важно показывать инструмент всем народам мира, рассказывать о нем. Показывать, какая бандура многогранная. Это не просто инструмент с далеких времен, это уже современный инструмент, который можно обыграть в любом стиле. Сегодня на "Голосі" я очень счастлива, что люди во всей Европе смогут услышать наш аутентичный, но таков современный инструмент", — поделилась вокалистка.

На сцене проекта девушка исполнила дуэтную композицию Артема Пивоварова и Нади Дорофеевой. Именно они развернули тренерские кресла. Кстати, оказалось, что исполнители ни разу не пели трек вместе. На "Голосі країни-13" Пивоваров и Дорофеева впервые спели "Думи". Компанию им составила Виктория Деркач, которая подпевала и играла на бандуре. От их выступления по коже бегали мурашки.

Надя Дорофеева, Артем Пивоваров и Виктория Деркач / Фото: скриншот с видео

"Я не знаю, как это случалось, но все время, когда мы были в туре, мы были постоянно в разных городах Европы, в разных городах Украины", — отметила Надя.

Наконец, после совместного выступления с тренерами Виктория Деркач выбрала команду Артема Пивоварова.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на "1+1 Украина".

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