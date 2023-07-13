Надя Дорофеева и Миша Кацурин официально поженились и показали фото со свадьбы

Украинская певица Надя Дорофеева и ресторатор Миша Кацурин официально поженились.

На страницах пары в Instagram появились фото, где они предстают в свадебных костюмах. Надя изображена в нежном кремовом платье до пола и в длинной фате, Миша не изменил своему стилю даже на свадьбе – жених был в белой рубашке, пиджаке и брюках, однако также надел кепку и кеды:

"Поговаривают, Кацурин и Дорофеева тайно поженились. Не знаем, правда это или нет, но фотки такие в телефонах у нас есть", – написала под снимками Дорофеева.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин поженились / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Миша Кацурин поженились / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Также новоиспеченные супруги продемонстрировали и свои свадебные кольца.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин сыграли свадьбу

Напомним, что слухи о том, что Надя Дорофеева и Миша Кацурин поженились, ходят в Сети с июня этого года. В прошлом месяце многие друзья знаменитой пары приехали в Киев. Поговаривали даже, что влюбленные сыграли свадьбу в киевском ресторане "Курени". Впрочем, ни Надя, ни Миша эту информацию не комментировали.

Отметим, что Надя Дорофеева и Миша Кацурин рассекретили свои отношения в июне 2022 года. Для Дорофеевой этот брак стал вторым. До Миши она была в течение семи лет замужем за шоуменом Владимиром Дантесом. Впрочем, о разрыве они объявили в марте 2022 года.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Для Миши Кацурина это третий брак. В 2013 году он сыграл свадьбу с Евгенией Пановой, но со временем познакомился со своей второй женой Дашей, которой тогда было 16 лет. Впоследствии Кацурин расстался с Евгенией и женился на Даше, от которой имеет двое детей.

Миша Кацурин с экс-женой Евгенией / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Миша Кацурин и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/misha_katsurin

В марте 2022 года Кацурин объявил, что расстался с Дашей Кацуриной. Вскоре он объявил об отношениях с Надей Дорофеевой.

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