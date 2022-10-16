Надя Дорофеева и Миша Кацурин показали, как вместе провели выходные в творческой атмосфере

Исполнительница и тренер "Голосу країни-12" Надя Дорофеева показала, как выходными мыло проводит время со своим бойфрендом Мишей Кацуриным.

Свой выходной пар решила провести в творческой атмосфере и вместе создать произведение искусства. В Instagtram Дорофеева поделилась кадрами, на которых они с Кацуриным нарисовали общую картину.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Наше воскресенье", — коротко подписала видео в сторож певица.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Влюбленные решили создать картину в розово-синих оттенках и изобразить на ней все, что пожелает. В перерывах между рисованием пара наслаждалась теплым чаем и компанией друг друга.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Сейчас Миша и Надя откровенно делятся некоторыми подробностями своих отношений с поклонниками. Да, недавно Кацурин поделился откровенной фотографией певицы в своем блоге.

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