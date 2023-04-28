Надя Дорофеева и Миша Кацурин показали неприлично откровенный поцелуй с языком на камеру

Украинская звездная пара Надя Дорофеева и Миша Кацурин не слишком часто делятся общим контентом, но если это делают, то получается провокационно.

Так, певица на своей официальной странице в Instagram разместила редкое фото с ресторатором и музыкантом Кацуриным, на котором они изображены во время поцелуя. Влюбленные улыбаются и игриво касаются языками.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Под этим провокационным кадром счастливая Надя сообщила, что их с Кацуриным дуэтная композиция "Щоб не було" бьет рекорды на YouTube. Так, песня, которую влюбленные выпустили в декабре 2022 года, собрала 13 миллионов просмотров.

Напомним, недавно Надя Дорофеева показала, как Миша Кацурин готовил для нее и их друзей. В свою очередь, пользователи посмеялись над дружескими посиделками артистов, мол, им парами собираться чревато последствиями. Как известно, Надя Дорофеева и ее экс-муж, шоумен Владимир Дантес дружили с Мишей Кацуриным и его экс-женой Дашей. Пары даже отдыхали вместе. Но потом стало известно, что Надя начала встречаться с Мишей, а Вова – с Дашей.

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