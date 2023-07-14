Надя Дорофеева и Миша Кацурин поженились: Леся Никитюк развеселила поздравлением для молодоженов

Свадьбу певицы Нади Дорофеевой и ресторатора Миши Кацурина продолжают активно обсуждать в Сети.

Пара получает немало приветствий, в том числе от звездных коллег. Да, публично обратиться к молодоженам решила телеведущая Леся Никитюк. Знаменитость записала шутливое видеообращение к Наде и Мише, в котором поздравила их с важным событием.

"Что ж, дорогие Надежда и Михаил, самое волшебное мгновение настало! Прошли юности дни, на полотенце свадебное вы стали! Многое и благое лето вам! Пусть Бог благословит ваш союз! К поздравлениям присоединяется семья из Хмельнитчины и маленький Витька", — голосом тамады под народную музыку поздравила молодоженов Леся.

Никитюк поздравила Дорофееву и Кацурина со свадьбой / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Порадовала ведущую пару и забавным фотоколлажом — Никитюк вставила лицо Дорофеевой и Кацурина в архивное фото пары в стиле 90-х.

"Это вам мой свадебный подарок. Фото обязательно возьмите в рамочку и поставьте в спальне", – написала Леся.

Никитюк поздравила Дорофееву и Кацурина со свадьбой / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, что 13 июля Надя Дорофеева и Миша Кацурин объявили об официальной женитьбе. Пара поделилась хорошими свадебными снимками. До свадьбы влюбленные встречались в течение года.

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