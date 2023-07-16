Надя Дорофеева и Миша Кацурин поженились: Завадюк рассекретил, когда на самом деле состоялась свадьба

Украинский продюсер Владимир Завадюк рассекретил, когда на самом деле состоялась свадьба певицы Нади Дорофеевой и ресторатора Миши Кацурина.

Завадюк был среди приглашенных гостей на празднике влюбленных. О том, что Надя Дорофеева и Миша Кацурин официально поженились, стало известно 13 июля. Однако свадьба парочки состоялась гораздо раньше, а именно в июне. Как объяснил Завадюк, радостную новость приходилось скрывать месяц.

"Как сложно было молчать месяц и знать, что эта фотография есть только в лэптопе. Надя Дорофеева и Миша Кацурин со свадьбой вас еще раз. Любовь и смелость всегда побеждают", — написал продюсер в своем фотоблоге.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин поженились / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Отметим, слухи о свадьбе Наде Дорофеевой и Мише Кацурине начали распространяться в середине июня. Экс-редактор Elle и Harper's Bazaar Роман Тимофеев сообщал, что пара официально станет мужем и женой 15 июня. Влюбленные долго воздерживались от комментариев.

Лишь 13 июля парочка подтвердила, что действительно сыграла свадьбу. Надя надела белое платье и длинную фату, а вот Миша был в костюме, кепке и кедах. Образ жениха очень сильно раскритиковали в Сети. Недавно Дорофеева объяснила, почему Кацурин появился на их свадьбе в более повседневном наряде.

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