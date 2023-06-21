Надя Дорофеева и Миша Кацурин тайно поженились – блогер

Украинская певица Надя Дорофеева и ресторатор и музыкант Миша Кацурин сыграли тайную свадьбу.

По крайней мере, так утверждает известный блогер Богдан Беспалов на своем YouTube-канале. Из собственных источников он узнал, что тайную свадьбу парочка якобы сыграла в ресторане "Курени", который расположен недалеко от метро "Арсенальная".

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

На праздник влюбленные пригласили около 68 человек. Среди гостей были блогер Антон Птушкин, ведущий Андрей Шабанов с дочерью, ведущая Маша Ефросинина, певец Макс Барских, продюсер Ирина Горовая с сыном, ведущий Дмитрий Комаров с женой Александрой Кучеренко. А вот из MOЗGI никого на свадьбе, включая продюсера Потапа и певца Позитива, не было.

Кстати, свадьба знаменитостей была очень тайной. Всем гостям и персоналу заклеивали камеры телефонов, чтобы они не делали фото и видео.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Богдан Беспалов также добавил, что праздничное меню готовил Наде Дорофеевой и Мише Кацурину известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский.

Отметим, впервые о свадьбе певицы с ресторатором заговорил экс-редактор Elle и Harper's Bazaar, фэшн-журналист Роман Тимофеев. Он делился слухами, что Надя и Миша собираются жениться, и это якобы должно было произойти 15 июня. Подтверждением этому было то, что многие друзья Дорофеевой и Кацурина приехали в Киев, а также прибыла и мама певицы – Ольга Владимировна.

Надя Дорофеева с мамой / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Сама Надя отвечала поклонникам, что об их свадьбе знает только из сплетен. Однако когда артистка поздравляла возлюбленного с 35-летием, то засветила на безымянном пальце правой руки кольцо. Что интересно, именно так невесты носят обручальные кольца.

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