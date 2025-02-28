Надя Дорофеева и Миша Кацурин восхитили объятиями во время редкого выхода на публику

Украинская певица Надя Дорофеева с мужем Мишей Кацуриным впервые за долгое время появились на публике вместе.

Пара не часто посещает публичные мероприятия и делится подробностями личной жизни. Однако 27 февраля они все же посетили премьерный показ новой комедии "Песики", где главную роль сыграла Леся Никитюк. Напомним, Дорофеева выпустила саундтрек к этой ленте под названием "Мураками".

Влюбленные Надя Дорофеева и Миша Кацурин проигнорировали фотосессию на красной дорожке. И почти все время перед сеансом провели в объятиях друг друга в баре.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: Кинотеатр "Оскар"

Кстати, для Леси Никитюк фильм "Песики" стал дебютом в большом кино. Поэтому мы не могли не поинтересоваться у Нади Дорофеевой, вспоминает ли она свой первый опыт съемок в полнометражном фильме, а именно в комедии "Я, ты, он, она", где ее партнером был будущий президент Владимир Зеленский.

"Извините, у нас сегодня выходной, поэтому я комментарии не даю", – сказала ТСН.ua певица.

Тем не менее, по завершении премьерного показа Дорофеева поделилась впечатлениями от просмотра. Певица в фотоблоге похвалила актерскую игру коллеги и оценила само кино: "Я просто в диком восторге от фильма. Очень давно не видела таких веселых, действительно смешных и талантливых фильмов! Леся, браво!".

Напомним, сама Леся Никитюк на звездной премьере призналась, как это имитировать на экране секс с Тарасом Цымбалюком.

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