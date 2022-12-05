Надя Дорофеева и MONATIK спели с детьми в бомбоубежище во время массированной ракетной атаки России

Украинские артисты MONATIK и Надя Дорофеева спели в киевском бомбоубежище вместе с маленькими украинцами.

Из-за массированного ракетного удара России по Украине исполнителям во время телевизионных съемок пришлось пройти до укрытия. В сторис в Instagram Дорофеева показала, как спустилась в безопасное место, а также призвала сделать то же самое своих фанов.

"Друзья, прямо сейчас мы все находимся в бомбоубежище. Поэтому, пожалуйста, не пренебрегайте правилами безопасности, потому что говорят, что будут еще запуски. Берегите себя", — сказала певица.

Чтобы разрядить атмосферу и немного успокоиться, Монатик и Дорофеева начали петь вместе с детьми. На кадрах, которыми поделился певец, маленькие артисты вместе исполняли его песню "From U to Z".

"Просто сейчас в киевском бомбоубежище", — подписал сторис Монатик.

Похожими кадрами поделилась и Надя. Она показала, как, несмотря ни на что, дети продолжают петь песни украинских исполнителей.

Напомним, на днях у Нади Дорофеевой прошел большой благотворительный концерт в Киеве, на который она пригласила работников энергетической инфраструктуры Украины.

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