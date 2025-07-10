Надя Дорофеева и Позитив восхитили долгожданным дуэтом и шокировали суммой, которую собрали на сбивание дронов

Позитив и Надя Дорофеева

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Украинские артисты Надя Дорофеева и Позитив, которые ранее выступали вместе в составе группы "Время и Стекло", восхитили долгожданным дуэтом.

Знаменитости много лет выступали вместе. После распада их дуэта они отправились в сольное плавание. Но фанаты не теряли надежды, что еще смогут насладиться совместной музыкой Нади Дорофеевой и Позитива. Поклонники наконец-то дождались. Артисты представили песню "Смак-печаль". Композиция вобрала в себя то, по чему скучали фанаты: узнаваемый вокал Нади Дорофеевой и фирменный речетатив Позитива.

"Сначала эта песня была сольная. Но когда уже был написан припев и дроп, я поняла: чего-то, а точнее - кого-то, не хватает. Когда я думала, кто бы это мог быть, сразу почувствовала - прошло уже достаточно времени, чтобы нам с Лешей снова объединиться в творческом тандеме и подарить нашим поклонникам возможность увидеть нас вместе. Эта песня, название, текст - все очень подходит нам и нашему воссоединению. Этот релиз дарит позитивную грусть", - делится артистка.

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Позитив и Надя Дорофеева

Позитив и Надя Дорофеева уже и представили клип на композицию. Видео стало символическим визуальным "мостиком" между прошлым и настоящим. Режиссер Руслан Махов спрятал в клипе множество отсылок к творческой истории и стилю группы - в визуальных и монтажных приемах, в ярких образах и стилистике. Это такая себе игра на памяти фанатов и одновременно новая глава музыкальной истории.

"Все началось с простого звонка от Нади, где она предложила идею, которая будет неожиданной для всех. И, конечно, я согласился. Мы сразу договорились о встрече. В этом процессе чувствовалось все: и профессионализм, и кайф, и свобода. Было абсолютное доверие. Это тот момент, когда годы опыта, которые каждый из нас прошел и совместно, и отдельно, сходятся в одной точке и дают что-то новое, живое и очень энергичное, - говорит Позитив.

Кстати, артисты совместили выход дуэта с важной миссией. В течение 24-х часов исполнители собирали средства на закупку ИИ-управляемых турелей Sky Sentinel, которые помогают украинским силам противовоздушной обороны эффективнее выявлять и уничтожать воздушные угрозы. Сначала сумма сбора была 505 404 грн, которая символически напоминала знаковые хиты их дуэта. Однако в течение двух часов фанаты задонатили необходимое количество средств. Поэтому, сбор продолжили. На утро 10 июля артистам удалось собрать 3 158 705 грн.