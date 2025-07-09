Надя Дорофеева и Позитив впервые за пять лет воссоединились и заинтриговали дуэтом

Позитив и Надя Дорофеева

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Украинские артисты Надя Дорофеева и Позитив впервые за пять лет воссоединились.

Ранее знаменитости выступали вместе в дуэте "Время и Стекло". Их тандем распался еще в 2020 году, но фаны не теряли надежды на воссоединение. И вот, прошло пять лет, и это наконец произошло. Надя Дорофеева и Позитив заинтриговали совместным дуэтом.

Впрочем, прежде чем выпустить композицию, артисты рассекретили важную цель их воссоединения. Исполнители помогают собирать средства на закупку современных украинских ИИ-управляемых турелей Sky Sentinel, которые помогают уничтожать воздушные угрозы, в частности "Шахеды" и крылатые ракеты. Сбор продлится 24 часа, в течение которых каждый может присоединиться к доброму делу. А чтобы поблагодарить за поддержку, среди всех участников сбора разыграют уникальные подарки, связанные с историей группы "Время и Стекло" и новой музыкальной работой артистов.

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"Прежде чем объединиться в новой песне, мы объединяемся для сбора "Стражи неба" от UNITED24. К сожалению, обстрелы не утихают, наоборот, в течение последних месяцев атаки стали более жестокими - враг бьет по нашей жизни ежедневно, беспощадно. Мы продолжаем видеть разрушенные дома и больницы, боль и потери. Поэтому, только объединившись, сможем защитить нашу жизнь, друг друга и сделать все возможное, чтобы украинские ночи стали по-настоящему тихими", - делится певица.

К слову, цель сбора - 505 404 грн. После этого артисты обещали запремьерить дуэтную песню. Однако всего за несколько часов фанаты Нади Дорофеевой и Позитива собрали необходимую сумму, поэтому сбор удвоили. Сейчас поклонники задонатили почти 800 тысяч гривен. Пока же они могут насладиться лишь отрывком композиции.