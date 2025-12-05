- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 673
- Время на прочтение
- 1 мин
Надя Дорофеева и Владимир Дантес неожиданно засветились вместе на концерте MONATIK в Киеве
Бывшие супруги посетили мероприятие, но с разными компаниями.
Украинская певица Надя Дорофеева и ее бывший муж, исполнитель и ведущий Владимир Дантес, неожиданно засветились вместе.
Бывшие супруги посетили концерт артиста MONATIK в Киеве, который состоялся в Национальном академическом театре оперы и балета Украины, но с разными компаниями. Среди гостей мероприятия было немало знаменитостей. В частности, на концерте побывала Надя Дорофеева, которая надела изысканное синее платье. Компанию артистке составил ее муж, ресторатор Миша Кацурин.
Оказалось, что бывший избранник исполнительницы - Владимир Дантес - тоже был на мероприятии. Правда, он отрывался на концерте вместе с приятелем, блогером Алексеем Дурневым.
Отметим, Надя Дорофеева и Владимир Дантес с 2015 года находились в браке. Однако весной 2022-го артисты ошеломили новостью, что разводятся. Сейчас Дорофеева замужем за ресторатором Мишей Кацуриным. Что же касается Дантеса, то поговаривают, что он одинок.
