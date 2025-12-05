Надя Дорофеева и Владимир Дантес неожиданно засветились вместе на концерте MONATIK в Киеве

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Реклама

Украинская певица Надя Дорофеева и ее бывший муж, исполнитель и ведущий Владимир Дантес, неожиданно засветились вместе.

Бывшие супруги посетили концерт артиста MONATIK в Киеве, который состоялся в Национальном академическом театре оперы и балета Украины, но с разными компаниями. Среди гостей мероприятия было немало знаменитостей. В частности, на концерте побывала Надя Дорофеева, которая надела изысканное синее платье. Компанию артистке составил ее муж, ресторатор Миша Кацурин.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин на концерте MONATIK / © instagram.com/nadyadorofeeva

Оказалось, что бывший избранник исполнительницы - Владимир Дантес - тоже был на мероприятии. Правда, он отрывался на концерте вместе с приятелем, блогером Алексеем Дурневым.

Реклама

Алексей Дурнев и Владимир Дантес на концерте MONATIK / © instagram.com/volodymyrdantes

Отметим, Надя Дорофеева и Владимир Дантес с 2015 года находились в браке. Однако весной 2022-го артисты ошеломили новостью, что разводятся. Сейчас Дорофеева замужем за ресторатором Мишей Кацуриным. Что же касается Дантеса, то поговаривают, что он одинок.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua тоже побывала на концерте MONATIK. Предлагаем посмотреть, каким было шоу с танцами ведущей Екатерины Осадчей, шутками о "Евровидении" и пародией на певицу Джамалу.