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Надя Дорофеева и Юлия Санина удивили неожиданным дуэтом под звуки фронтового оружия

Надя Дорофеева и Юлия Санина удивили неожиданным дуэтом под звуки фронтового оружия

Юлия Санина, Надя Дорофеева

Артисткам аккомпанировал военный ВСУ.

Певица Надя Дорофеева стала приглашенной гостьей нового проекта "Україна неймовірних людей", премьера которого состоялась 16 марта на телеканале ТЕТ.

В дуэте с ведущей и фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной она исполнила песню, которая стала народным гимном и символом украинской несокрушимости – "Ой, у лузі червона калина". Аккомпанировал артисткам участник шоу, инструменталист и музыкант Оркестра Почетной караула – Александр Селезнев. К тому же на фронтовом оружии.

На сцене проекта "Україна неймовірних людей" Александр Селезнев сыграл на шведском гранатомете, советской водной мине и автомате АК-74. Вступив в ряды ВСУ, он превратил фронтовое оружие в инструмент, чем всколыхнул весь украинский TikTok.

Александр Селезнев / ©
Александр Селезнев

"Когда я попал в армию, я больше полутора месяцев не занимался музыкой. Была такая тоска, что я просто начал выстукивать на том, что было у меня под руками. Первым из моих инструментов был АК-47, после этого я пробовал выстукивать что-то рожками для автомата, потом я стучал в кабине БМП. И после этого в ход пошло все, что было", – рассказал Александр Селезнев.

Звездная гостья проекта Надя Дорофеева и ведущая Юлия Санина так увлеклись его выступлением, что импровизированно спели в дуэте. Под аккомпанемент Александра и аплодисменты зала артистки исполнили украинскую народную песню "Ой, у лузі червона калина".

"Какой же это крутой саунд. Это был бы очень классный трек, если наложить чтение, пение. Можно кучу всего накреативить на все это. Поэтому с музыкальной точки зрения вы меня очень сильно удивили своим стилем. Даже там, даже в таких условиях, даже в такие темные времена ваше сердце доказывает всем, что вы настоящий музыкант. Я мечтаю о том, чтобы вам не пришлось больше играть на оружии. Я мечтаю, чтобы вы играли на настоящих инструментах", – прокомментировала Дорофеева.

Отметим, каждую субботу в 19:00 на шоу "Україна неймовірних людей" восемь неповторимых участников будут удивлять телезрителей своими талантами, будут восхищать своей силой и будут сражаться за выход в финал и денежный приз на осуществление своей мечты. Каждый выпуск их выступления вместе со зрителями в зале будут оценивать приглашенные звездные гости, среди которых MONATIK, Маша Ефросинина, KOLA, Коля Серга, Анна Ризадинова и многие другие.

Смотрите масштабную премьеру "Україна неймовірних людей" по субботам в 19:00 на телеканале ТЕТ.

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