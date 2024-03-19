Надя Дорофеева и Юлия Санина удивили неожиданным дуэтом под звуки фронтового оружия

Певица Надя Дорофеева стала приглашенной гостьей нового проекта "Україна неймовірних людей", премьера которого состоялась 16 марта на телеканале ТЕТ.

В дуэте с ведущей и фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной она исполнила песню, которая стала народным гимном и символом украинской несокрушимости – "Ой, у лузі червона калина". Аккомпанировал артисткам участник шоу, инструменталист и музыкант Оркестра Почетной караула – Александр Селезнев. К тому же на фронтовом оружии.

На сцене проекта "Україна неймовірних людей" Александр Селезнев сыграл на шведском гранатомете, советской водной мине и автомате АК-74. Вступив в ряды ВСУ, он превратил фронтовое оружие в инструмент, чем всколыхнул весь украинский TikTok.

Александр Селезнев

"Когда я попал в армию, я больше полутора месяцев не занимался музыкой. Была такая тоска, что я просто начал выстукивать на том, что было у меня под руками. Первым из моих инструментов был АК-47, после этого я пробовал выстукивать что-то рожками для автомата, потом я стучал в кабине БМП. И после этого в ход пошло все, что было", – рассказал Александр Селезнев.

Звездная гостья проекта Надя Дорофеева и ведущая Юлия Санина так увлеклись его выступлением, что импровизированно спели в дуэте. Под аккомпанемент Александра и аплодисменты зала артистки исполнили украинскую народную песню "Ой, у лузі червона калина".

"Какой же это крутой саунд. Это был бы очень классный трек, если наложить чтение, пение. Можно кучу всего накреативить на все это. Поэтому с музыкальной точки зрения вы меня очень сильно удивили своим стилем. Даже там, даже в таких условиях, даже в такие темные времена ваше сердце доказывает всем, что вы настоящий музыкант. Я мечтаю о том, чтобы вам не пришлось больше играть на оружии. Я мечтаю, чтобы вы играли на настоящих инструментах", – прокомментировала Дорофеева.

Отметим, каждую субботу в 19:00 на шоу "Україна неймовірних людей" восемь неповторимых участников будут удивлять телезрителей своими талантами, будут восхищать своей силой и будут сражаться за выход в финал и денежный приз на осуществление своей мечты. Каждый выпуск их выступления вместе со зрителями в зале будут оценивать приглашенные звездные гости, среди которых MONATIK, Маша Ефросинина, KOLA, Коля Серга, Анна Ризадинова и многие другие.

Смотрите масштабную премьеру "Україна неймовірних людей" по субботам в 19:00 на телеканале ТЕТ.

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