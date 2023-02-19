Надя Дорофеева исполнила последнюю волю погибшего украинского защитника, который был ее фаном

Украинская певица Надя Дорофеева исполнила последнюю волю своего поклонника, комбата 72-й бригады Андрея Верхогляда.

Исполнительница приняла участие во вручении посмертно защитнику звания подполковника, говорится в сюжете ТСН.

При жизни военный постоянно шутил, что хочет, чтобы эти погоны ему вручила певица Надя Дорофеева. Командир пехотинцев рассказывал семье, что именно под одну из ее песен ему лучше всего удается палить "русню".

По словам жены украинского защитника, уже во время полномасштабного вторжения муж рассказал ей о примете перед боем:

"Есть у нас на войне одна штука. Намечается бой, колонна идет, мы смотрим клип Нади Дорофеевой "Горит". "Горит русня", оно под это подходило. Послушали "Горит" и бой будет классный, все будет четко", — пересказаал жена бойца его слова.

Надя Дорофеева исполнила волю украинского защитника

Так что жена героя решила исполнить его последнюю волю. Андрей Верхогляд в 72-й бригаде имени черных запорожцев дослужился до командира батальона и запомнился всем как очень веселый человек. На 27-й день рождения Андрею друзья организовали поздравление от певицы. Первое, чем он похвастался, это поздравлением от Нади Дорофеевой.

Тогда он придумал и рассказал друзьям, как именно будет получать очередное воинское звание: "Я уже шучу, с пацанами шутим, что когда мне будут вручать подполковника, то она будет мне вручать подполковника", — говорил тогда военный.

Майор Верхогляд погиб в июне 2022-го, но в январе этого года ему присвоили звание подполковника. Семья не забыла желания Андрея и решила, а вдруг певица согласится вручить погоны.

Надя Дорофеева исполнила волю украинского защитника

О завещании героя Наде Дорофеевой рассказала ТСН. И певица сразу согласилась. Исполнительница приехала в родной город Андрея Звягель, где познакомилась с его семьей и где состоялась церемония вручения посмертно звания подполковника бойцу.

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