Надя Дорофеева на архивных фото удивила, как выглядела в школьные годы

Украинская певица Надя Дорофеева восхитила Сеть подборкой своих детских фото.

Исполнительница решила показать, какой стиль в одежде у нее был в школьные годы и сравнить его со своим нынешним модным вкусом. Коллажами по архивным и современным фотографиям Надя поделилась в Instagram.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Смотря свои пристрастия в одежде в юности и сейчас, Дорофеева пришла к выводу, что совсем не изменилась за эти годы.

"Правильно говорят, что фундамент образования, привычек, вкусов — закладывается в детстве. Смотрю на то, как изменился мой стиль, и ржу, потому что никак", — пошутила певица.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Поклонников порадовала такая забавная подборка от Нади, они также подметили, что с годами звезда стала только лучшей: "Икона стиля в любом возрасте", "Надя всегда на высоте", "Была и есть красавица", "В детстве – красивая, сейчас – икона".

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, что ранее Надя Дорофеева показала один из уютных вечеров со своим новоиспеченным мужем Мишей Кацуриным.

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