Надя Дорофеева на архивных фото удивила, как выглядела в школьные годы

Артистка сравнила свой стиль тогда и сейчас.
Украинская певица Надя Дорофеева восхитила Сеть подборкой своих детских фото.
Исполнительница решила показать, какой стиль в одежде у нее был в школьные годы и сравнить его со своим нынешним модным вкусом. Коллажами по архивным и современным фотографиям Надя поделилась в Instagram.
Смотря свои пристрастия в одежде в юности и сейчас, Дорофеева пришла к выводу, что совсем не изменилась за эти годы.
"Правильно говорят, что фундамент образования, привычек, вкусов — закладывается в детстве. Смотрю на то, как изменился мой стиль, и ржу, потому что никак", — пошутила певица.
Поклонников порадовала такая забавная подборка от Нади, они также подметили, что с годами звезда стала только лучшей: "Икона стиля в любом возрасте", "Надя всегда на высоте", "Была и есть красавица", "В детстве – красивая, сейчас – икона".
Напомним, что ранее Надя Дорофеева показала один из уютных вечеров со своим новоиспеченным мужем Мишей Кацуриным.
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