Надя Дорофеева на фоне слухов о беременности показала фигуру в коротеньком топе

Звезда поделилась свежими фотографиями.
Украинская певица Надя Дорофеева на днях вызвала в Сети волну слухов о своей беременности.
Предположение об интересном положении звезды поклонники сделали после того, как на своей странице в Instagram она поделилась фото в платье-рубашке. На одной из фотографий фаны заметили округлый животик у Нади и поспешили поздравить звезду с предстоящим пополнением.
Дорофеева никак не комментировала слухи, которые начали распространяться в Сети, однако поделилась красноречивым фото. В профиле певица опубликовала новое фото, на котором позировала в зеркале в домашнем образе — в коротеньком спортивном топе и спортивных штанах.
На свежем фото Надя не подала ни одного намека на беременность, а наоборот продемонстрировала стройную талию с подтянутым прессом.
Отметим, сейчас певица находится в Соединенных Штатах, где выступает с благотворительными концертами. Недавно Дорофеева рассказала, какую сумму удалось собрать во время своих выступлений.
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