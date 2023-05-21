Надя Дорофеева на фоне слухов о беременности показала фигуру в коротеньком топе

Украинская певица Надя Дорофеева на днях вызвала в Сети волну слухов о своей беременности.

Предположение об интересном положении звезды поклонники сделали после того, как на своей странице в Instagram она поделилась фото в платье-рубашке. На одной из фотографий фаны заметили округлый животик у Нади и поспешили поздравить звезду с предстоящим пополнением.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофеева никак не комментировала слухи, которые начали распространяться в Сети, однако поделилась красноречивым фото. В профиле певица опубликовала новое фото, на котором позировала в зеркале в домашнем образе — в коротеньком спортивном топе и спортивных штанах.

На свежем фото Надя не подала ни одного намека на беременность, а наоборот продемонстрировала стройную талию с подтянутым прессом.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Отметим, сейчас певица находится в Соединенных Штатах, где выступает с благотворительными концертами. Недавно Дорофеева рассказала, какую сумму удалось собрать во время своих выступлений.

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