Надя Дорофеева на нежном фото показала, как выходила замуж за Мишу Кацурина

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/gorovaya_irina

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В семье украинской певицы Нади Дорофеевой и ресторатора Миши Кацурина особый праздник.

Ровно два года назад влюбленные поженились. 15 июня пара празднует вторую годовщину брака. По случаю особой даты Надя Дорофеева поделилась свадебной фотографией. Артистка показала, как выходила замуж.

В Instagram-stories исполнительница опубликовала нежное черно-белое фото. На снимке Надя Дорофеева позировала в объятиях Миши Кацурина. Супруги дарили друг другу сладкий поцелуй. Подписывать кадр певица не стала.

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Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/nadyadorofeeva

Отметим, Надя Дорофеева и Миша Кацурин сыграли свадьбу 15 июня 2023 года. Влюбленные организовали тайную церемонию, где присутствовали только самые близкие и родные им люди. Свадьбу парочка устроила в Киеве в одном из местных ресторанов.

Напомним, 15 июня годовщину свадьбы также празднуют артисты Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян. Правда, пара уже восемь лет живет в официальном браке. Недавно Тоня Матвиенко делилась архивным фото с их свадьбы.