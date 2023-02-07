Надя Дорофеева на романтических кадрах показала, как Миша Кацурин готовит ужин

Украинская певица Надя Дорофеева показала, как провела один из вечеров вместе со своим бойфрендом, ресторатором Мишей Кацуриным.

Исполнительница записала милое видео с любимым, которым поделилась в своем аккаунте в ТікТок под песню Pretty Girls Walk рэперки Big Boss Vette.

В ролике Дорофеева продемонстрировала вкусный ужин, который для них приготовил Кацурин. Ресторатор порадовал свою любимую белой рыбой, тушенной на сковороде с овощами и специями.

Сама же Дорофеева появилась на видео в домашнем образе – без макияжа, в сером тоске и с собранными в пучок волосами. В конце ролика певица поблагодарила любимого за ужин нежным поцелуем.

Кстати, недавно Надя Дорофеева представила новую лирическую песню "Вотсап". На днях исполнительница показала, как снимался клип к треку и рассказала, как превратилась в эмоциональную драмерку.

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