Надя Дорофеева на романтическом видео показала нежные поцелуи с Мишей Кацуриным

Украинская певица Надя Дорофеева порадовала новым романтическим контентом со своим избранником, ресторатором Мишей Кацуриным.

В своем Instagram артистка опубликовала видео, где показала, как они с бойфрендом проводят время. За бокалом вкусного напитка Надя уговаривала возлюбленного исполнить вместе хотя бы на каком-нибудь ее концерте их совместную песню "Щоб не було". На видео парочка разговаривала и нежно целовала друг друга.

"Пока я уговариваю Мишу Кацурина выйти со мной на сцену и сыграть "Щоб не було" хоть в одном городе тура по Украине — песня уже почти 2 месяца в топ-чартах Украины. Сейчас уже на 4-м, потому что песня "вотсап" ее подвинула ", – поделилась творческими достижениями Надя.

Дорофеева также рассказала, что такая мощная оценка ее творчества дает ей силу и вдохновение творить дальше и быть откровенной со своими поклонниками.

"Такие приятные победы — дают силы. Понимание, что сила в искренности, — освободило меня. И здесь это уже не о формате и жажде стандарта. Здесь ты просто пишешь музыку, которая тебе нравится. Здесь ты просто говоришь правду, а люди это чувствуют", — поделилась исполнительница.

Напомним, Надя Дорофеева все чаще делится совместным контентом со своим бойфрендом. Недавно артистка показывала, как Миша готовит для нее ужин.

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