Надя Дорофеева наконец-то начала нравиться себе и ответила на упреки, что она слишком худощавая

Надя Дорофеева наконец-то начала нравиться себе и ответила на упреки, что она слишком худощавая

Артистка раньше имела комплексы из-за своей внешности.

Украинская певица, тренер проекта "Голос країни-12" Надя Дорофеева призналась, что долго училась полюбить свою внешность.

Да, звезда имела комплексы. Впрочем, "Світському життю" певица рассказала, что наконец-то начала нравиться себе.

"Каждый раз я учусь воспринимать, учусь любить себя. И уже наконец-то я начала себе нравиться. Для кого-то слишком худенькая, для кого-то еще что-то... Идите все, знаете... Все!" – поделилась Надя.

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Кстати, звезда рассказала, что занимается своей фигурой. Даже во время отдыха в Тулуме исполнительница делала спортивные упражнения. Впрочем, Надя также радовала себя вкусненькой едой и коктейлями.

"Я каждый день пила коктейли. Там они очень вкусные. Конечно, пила текилу, конечно, ела, много ела. Но я реально занималась спортом. Два раза в неделю. Во время отпуска этого достаточно", — поделилась знаменитость.

Надя Дорофеева в Тулуме / instagram.com/nadyadorofeeva

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