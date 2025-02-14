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Надя Дорофеева написала песню для фильма "Песики", где главную роль сыграет Леся Никитюк

Надя Дорофеева написала песню для фильма "Песики", где главную роль сыграет Леся Никитюк

Надя Дорофеева

Песня "Муракамі" гармонично дополняет сюжет нового фильма.

Украинская певица Надя Дорофеева выпустила саундтрек к новой украинской романтической комедии "Песики".

Композиция и фильм рассказывают о поисках искренних чувств и о смелости попрощаться с иллюзиями и двигаться дальше, освободив пространство для настоящей любви. Так, в фильме "Песики" главной героиней стала Леся Никитюк, которая превратится в девушку Яну. Для нее испытания становятся не только комическими препятствиями, но и стимулом для глубоких изменений в жизни.

Главная героиня ленты впервые задумывается о настоящей любви и ответственности. Так же и героиня песни – решается быть честной с собой, ставит точку, "идет all in", оставляя прошлые отношения в виде приятных, а иногда и болезненных воспоминаний. Как, например, книга Харуки Мураками, которая пылится на полке, напоминая о том периоде жизни.

Саундтрек гармонично переплетается с сюжетом и любовью главной героини Яны к творчеству Харуки Мураками. По словам Дорофеевой, на момент создания сценария у нее сразу появилась договоренность с продюсерами о саундтреке, который уже был написан:

"Эта песня дождалась своего часа, точнее – фильма. Она не вышла в моем альбоме, и я ее держала для какого-то повода. И этим поводом стал фильм "Песики" – команда пришла ко мне с запросом написать саундтрек к ленте. Когда я переслушала все свои невыпущенные треки, поняла, что песня "Муракамі" – это идеальный метч, она очень подходит этому кино! Ведь героиня ленты и героиня песни переживают очень схожие любовные истории. Эта песня дерзкая и с правильными смыслами о том, что нужно быть смелой, чтобы отпустить то, в чем уже нет большой силы и любви".

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