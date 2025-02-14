Надя Дорофеева написала песню для фильма "Песики", где главную роль сыграет Леся Никитюк

Украинская певица Надя Дорофеева выпустила саундтрек к новой украинской романтической комедии "Песики".

Композиция и фильм рассказывают о поисках искренних чувств и о смелости попрощаться с иллюзиями и двигаться дальше, освободив пространство для настоящей любви. Так, в фильме "Песики" главной героиней стала Леся Никитюк, которая превратится в девушку Яну. Для нее испытания становятся не только комическими препятствиями, но и стимулом для глубоких изменений в жизни.

Главная героиня ленты впервые задумывается о настоящей любви и ответственности. Так же и героиня песни – решается быть честной с собой, ставит точку, "идет all in", оставляя прошлые отношения в виде приятных, а иногда и болезненных воспоминаний. Как, например, книга Харуки Мураками, которая пылится на полке, напоминая о том периоде жизни.

Саундтрек гармонично переплетается с сюжетом и любовью главной героини Яны к творчеству Харуки Мураками. По словам Дорофеевой, на момент создания сценария у нее сразу появилась договоренность с продюсерами о саундтреке, который уже был написан:

"Эта песня дождалась своего часа, точнее – фильма. Она не вышла в моем альбоме, и я ее держала для какого-то повода. И этим поводом стал фильм "Песики" – команда пришла ко мне с запросом написать саундтрек к ленте. Когда я переслушала все свои невыпущенные треки, поняла, что песня "Муракамі" – это идеальный метч, она очень подходит этому кино! Ведь героиня ленты и героиня песни переживают очень схожие любовные истории. Эта песня дерзкая и с правильными смыслами о том, что нужно быть смелой, чтобы отпустить то, в чем уже нет большой силы и любви".

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