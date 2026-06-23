Надя Дорофеева напугала поклонников снимком, на котором она находится под капельницей: что известно о состоянии певицы

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Украинская певица Надя Дорофеева появилась под капельницей и объяснила причину процедуры, чем сильно встревожила своих поклонников.

Артистка поделилась новым снимком на своём Telegram-канале. На фото исполнительница лежала во время медицинской процедуры и слушала музыку в наушниках. Внимательные поклонники сразу заметили капельницу на руке звезды. Увиденное вызвало немало вопросов о её самочувствии. В комментариях фанаты начали волноваться и присылать слова поддержки. Дорофеева решила не оставлять эти обращения без ответа.

«Железо», — лаконично пояснила певица.

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Надя Дорофеева / © t.me/thisisdorofeeva

Таким образом, певица дала понять, что никаких серьезных поводов для беспокойства нет. Процедура связана с дефицитом железа, который требует коррекции. При этом артистка отнеслась к ситуации с юмором и не драматизировала её.

Напомним, недавно Надя Дорофеева поделилась особыми моментами из жизни с мужем и тронула всех своим обращением в день его 38-летия.

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