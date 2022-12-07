Надя Дорофеева насмешила фанатов утренним фото в маске и с poker face

Артистка показала, как с самого утра настраивается на работу.

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками своим забавным фото.

Так, в сторис своей страницы в Instagram исполнительница разместила несколько снимков, сделанных сегодня утром. Надя рассказала поклонникам, что сегодня с самого утра уже на ногах, а все из-за новых съемок. Впрочем, над чем сейчас работает Дорофеева, она не сообщила.

Сначала звезда показала свою заснеженную машину и указала, что кадр был сделан в 6:59 утра. Следующим снимком исполнительница показала, как уже сидит в кресле гримера с маской на лице.

Надя Дорофеева показала, как начала утро / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Причем это фото певица показала дважды, посмеявшись над своим "веселым" выражением лица:

"Доброе утро всем. На улице очень тепло и комфортно. Всем хорошего настроения. Ощущение, как -9", — подписала фотографии Надя.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, 2 декабря Надя Дорофеева отыграла большой благотворительный сольный концерт в Киеве. Артистка собрала аншлаг в столичной Stereo Plaza. Певица собирала деньги для восстановления домов, пострадавших от войны. Как прошел первый с начала войны концерт Дорофеевой в Stereo Plaza, читайте в нашем репортаже.

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