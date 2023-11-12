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Надя Дорофеева насмешила видео, как двухлетний сын ее мужа Кацурина делал ей прическу

Надя Дорофеева насмешила видео, как двухлетний сын ее мужа Кацурина делал ей прическу

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1497
Время на прочтение
2 мин
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Надя Дорофеева насмешила видео, как двухлетний сын ее мужа Кацурина делал ей прическу

Надя Дорофеева с детьми Миши Кацурина / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Артистка показала, как проводит время с сыном мужа от первого брака.

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками коротким видео, снятым у них с мужем Мишей Кацуриным дома.

В ролике, который исполнительница запостила в своем Instagram, она сообщила, что дети Кацурина от первого брака с Дашей Кацуриной проводят время с ними. По крайней мере, в видео Дорофеева показала младшего сына своего мужа, двухлетнего Ивана.

Надя поделилась, как маленький Иван решил ей и отцу сделать прически. "Иван делает стайлинг мне и этому мужчине с роскошной шевелюрой", – прокомментировала ролик артистка.

Сначала мальчик подходит к Кацурину и начинает расчесывать ему голову: "Ты уверен, что мне это нужно?" – спрашивает сына Кацурин, у которого нет волос. Затем Иван бежит к Наде и начинает расчесывать волосы ей.

Надя Дорофеева показала, как двухлетний сын Кацурина делал ей прическу

Надя Дорофеева показала, как двухлетний сын Кацурина делал ей прическу

Это видео вызвало у поклонников Дорофеевой очень трогательные эмоции:

  • Он такой милый!
  • Надя, вам так идет материнство! Вы должны с Мишей завести малыша
  • Будущий стилист и дизайнер!

Напомним, недавно Надя Дорофеева показывала фанам, как проводит время с двухлетним сыном своего мужа Миши Кацурина Иваном. Певица помузыцировала с мальчиком на синтезаторе и подурачилась с ним.

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Дата публикации
Просмотры
1497
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