Надя Дорофеева насмешила видео, как двухлетний сын ее мужа Кацурина делал ей прическу

Артистка показала, как проводит время с сыном мужа от первого брака.

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками коротким видео, снятым у них с мужем Мишей Кацуриным дома.

В ролике, который исполнительница запостила в своем Instagram, она сообщила, что дети Кацурина от первого брака с Дашей Кацуриной проводят время с ними. По крайней мере, в видео Дорофеева показала младшего сына своего мужа, двухлетнего Ивана.

Надя поделилась, как маленький Иван решил ей и отцу сделать прически. "Иван делает стайлинг мне и этому мужчине с роскошной шевелюрой", – прокомментировала ролик артистка.

Сначала мальчик подходит к Кацурину и начинает расчесывать ему голову: "Ты уверен, что мне это нужно?" – спрашивает сына Кацурин, у которого нет волос. Затем Иван бежит к Наде и начинает расчесывать волосы ей.

Надя Дорофеева показала, как двухлетний сын Кацурина делал ей прическу

Это видео вызвало у поклонников Дорофеевой очень трогательные эмоции:

Он такой милый!

Надя, вам так идет материнство! Вы должны с Мишей завести малыша

Будущий стилист и дизайнер!

Напомним, недавно Надя Дорофеева показывала фанам, как проводит время с двухлетним сыном своего мужа Миши Кацурина Иваном. Певица помузыцировала с мальчиком на синтезаторе и подурачилась с ним.

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