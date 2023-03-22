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Надя Дорофеева неожиданно спела на концерте с Кацуриным: "Едва не потерял сознание от страха"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1927
Время на прочтение
2 мин
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Надя Дорофеева неожиданно спела на концерте с Кацуриным: "Едва не потерял сознание от страха"

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Бойфренд артистки не ожидал, что он будет выступать на сцене.

Украинская певица Надя Дорофеева в рамках своего благотворительного концертного тура по Украине выступала в Луцке.

Там поклонников исполнительницы ждал сюрприз. Артистка пригласила бойфренда, ресторатора Мишу Кацурина выступить с ней на сцене.

Для возлюбленного артистки это была настоящая неожиданность. Он сидел в зрительном зале и наслаждался концертом возлюбленной. Вдруг свет софитов направили на него, а Надя тем временем попросила его выступить с ней.

Бойфренд артистки не ожидал такого хода событий / © instagram.com/nadyadorofeeva
Бойфренд артистки не ожидал такого хода событий / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Ресторатор долго не думал и поднялся на сцену. Вместе парочка исполнила песню "Щоб не було". Миша играл на гитаре, а Надя пела.

@dodo_ofk Наконец-то! Мы все этого ждали наш inst: dodo_ofk (там много интересного) #nadyadorofeeva #надежно-дорогеева #dodo_ofk #dodofamily #рек #fyp #dorofeeva #смыслы #чтобне было @nadyadorofeeva @misha_katsurin ♬ оригинальный звук — dodo_ofk

Как признался Кацурин, для него это было настоящим шоком, ведь он не ожидал, что будет выступать. Ресторатор даже начал волноваться, но ему понравилось.

Кацурин на сцене не потерял чувство юмора / © instagram.com/nadyadorofeeva
Кацурин на сцене не потерял чувство юмора / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Поехал в последний концерт тура послушать любимую. Сижу в зале, никого не трогаю. Выходи, говорит, пой со мной. Вышел, спел, чуть не потерял сознание от страха. Кайф дикий", — поделился Михаил.

Великолепный дуэт получился / © instagram.com/nadyadorofeeva
Великолепный дуэт получился / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, во время одного из концертов с Надей Дорофеевой случился курьезный инцидент. Декоративный топ, который является элементом образа знаменитости, сполз прямо во время ее выступления на сцене.

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Дата публикации
Просмотры
1927
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