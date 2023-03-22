Надя Дорофеева неожиданно спела на концерте с Кацуриным: "Едва не потерял сознание от страха"

Бойфренд артистки не ожидал, что он будет выступать на сцене.
Украинская певица Надя Дорофеева в рамках своего благотворительного концертного тура по Украине выступала в Луцке.
Там поклонников исполнительницы ждал сюрприз. Артистка пригласила бойфренда, ресторатора Мишу Кацурина выступить с ней на сцене.
Для возлюбленного артистки это была настоящая неожиданность. Он сидел в зрительном зале и наслаждался концертом возлюбленной. Вдруг свет софитов направили на него, а Надя тем временем попросила его выступить с ней.
Ресторатор долго не думал и поднялся на сцену. Вместе парочка исполнила песню "Щоб не було". Миша играл на гитаре, а Надя пела.
@dodo_ofk Наконец-то! Мы все этого ждали наш inst: dodo_ofk (там много интересного) #nadyadorofeeva #надежно-дорогеева #dodo_ofk #dodofamily #рек #fyp #dorofeeva #смыслы #чтобне было @nadyadorofeeva @misha_katsurin ♬ оригинальный звук — dodo_ofk
Как признался Кацурин, для него это было настоящим шоком, ведь он не ожидал, что будет выступать. Ресторатор даже начал волноваться, но ему понравилось.
"Поехал в последний концерт тура послушать любимую. Сижу в зале, никого не трогаю. Выходи, говорит, пой со мной. Вышел, спел, чуть не потерял сознание от страха. Кайф дикий", — поделился Михаил.
Напомним, во время одного из концертов с Надей Дорофеевой случился курьезный инцидент. Декоративный топ, который является элементом образа знаменитости, сполз прямо во время ее выступления на сцене.
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