Надя Дорофеева неожиданно стала блондинкой и удивила перевоплощением в Марию Антуанетту

Украинская певица Надя Дорофеева порадовала поклонников вирусной новинкой.

Исполнительница представила композицию "Японія". Фанаты артистки уже успели насладиться концертной версией песни. На этот раз Надя Дорофеева не заставила поклонников долго ожидать, как это было с треком Fenomenal. И вот наконец артистка представила студийную версию "Японії". Трек был создан Надей Дорофеевой, ее мужем Мишей Кацуриным и продюсером Иваном Клименко.

"Мы написали эту песню за один день. Япония и Антарктика - метафора очень далеких друг от друга людей. А море Росса - самое холодное море в мире. Так бывает в отношениях. И именно о таком человеке, близком и одновременно далеком и холодном, эта песня. "Кораблі, що лежать в тебе на дні" - это о прошлой любви, о людях, о травмах, которые спрятаны глубоко внутри у каждого. И лирическая героиня говорит: "Я не буду среди них", - комментирует артистка.

Одновременно с треком вышел клип, который снял режиссер-клипмейкер Инди Хаит. Видео стилизовано под телевизионное выступление 80-х. Зритель оказывается в винтажном кафе и наблюдает за тем, как для местного телевидения снимают выступление известной артистки. В кадре: яркие образы и персонажи, креативная хореография, сочетание ностальгии и современности, эпох и стилей.

Сама певица появляется в ярком образе, который напоминает современную Марию Антуанетту - роскошный белый парик в стиле рококо, бархат, кружево и вышитая ветка сакуры, как акцент-отсылка к самой "Японії". Образ создала художница по костюмам Дарья Белая.

"У меня была игривая, легкая и в каких-то моментах дерзкая роль. Я давно мечтала об образе с таким париком, и меня всегда привлекал образ Марии Антуанетты. Поэтому, когда режиссер предложил именно такую героиню, обрадовалась. И у нас получилась такая современная и дерзкая Мария Антуанетта", - признается певица.

Напомним, недавно Надя Дорофеева откровенно призналась, почему до войны не пела на украинском. С начала полномасштабного вторжения исполнительница отказалась от всего российского.