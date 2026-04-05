- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 9709
- Время на прочтение
- 1 мин
Надя Дорофеева неожиданно засветилась на шоу с выступлением экс-супруга Дантеса
Певица посетила шоу Jerry Heil в Киеве в компании семьи и друзей, где на сцене зажигал Дантес.
Украинская певица Надя Дорофеева неожиданно появилась среди гостей масштабного концерта Jerry Heil, который отгремел в киевском Дворце спорта.
Компанию артистке составили муж Миша Кацурин, его дочь Саша и друг семьи, режиссер Антон Птушкин. Все вместе они пришли наслаждаться музыкальными хитами и обещанными сюрпризами от Jerry Heil. Совместное милое фото Надя опубликовала в Instagram.
И действительно, Jerry Heil незабываемо выступила на сцене с большим количеством украинских и иностранных артистов. Среди звездных гостей в дуэтах с артисткой спели иностранные исполнители Nemo, Irina Rimes, а также украинские Александр Ярмак, Миша Правильный, Monatik, Евгений Хмара, alyona alyona и Владимир Дантес.
Особое внимание публики привлекло выступление Дантеса, который вышел на сцену с полуобнаженным торсом и букетом цветов для Jerry Heil. Исполнители своим энергичным номером буквально сорвали громкие овации зала, заставляя безудержно прыгать в ритм песни «Губи у губах».
Уже после просмотренного шоу Надя поделилась милым снимком со своей компанией и приятными впечатлениями. Звезда подытожила, что все было «красиво» и отметила профессионализм команды.
К слову, особенно эмоциональным выдался номер Jerry Heil и певцов из Швейцарии Nemo. Дуэт довел до мурашек исполнением легендарного украинского хита.